HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dukungan Mengalir Deras untuk Timnas Indonesia yang Gugur di 16 Besar Piala Asia 2023, Netizen: Terima Kasih Garuda!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |22:23 WIB
Ramai-ramai fans Garuda berterima kasih kepada pemain Timnas Indonesia yang sudah berjuang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
DOHA - Dukungan mengalir deras dari para pencinta sepakbola Tanah Air kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang baru saja gugur dari Piala Asia 2023. Banyak netizen dimulai dari rakyat biasa, selebritis, hingga klub sepakbola lokal yang bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para penggawa Garuda yang sudah berjuang hingga lolos ke 16 besar.

Seperti diketahui, perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti di babak 16 besar. Kepastian itu didapat Rafael Struick dan kolega usai kalah dari Australia 0-4 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia yang sempat memberi perlawanan sengit di awal laga harus kebobolan lebih awal ketika Elkan Balggott salah mengantisipasi tendangan Jackson Irvine pada menit ke-12. Usai kebobolan, pasukan Shin Tae-yong melakukan beberapa serangan balik melalui Rafael Struick dkk, meski tak menjadi gol.

Sayangnya, Timnas Indonesia justru kembali kebobolan lewat gol Martin Boyle setelah menyundul umpan silang Gethin Jones di pengujung babak pertama. Gol ketiga Australia tercipta pada menit ke-89 via Craig Goodwin. Terakhir, Harry Sauttar mencetak gol keempat Australia sekaligus memastikan timnya lolos ke perempatfinal.

Timnas Indonesia vs Australia

Sementara itu, perjuangan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 harus terhenti. Meski kalah, skuad Garuda bermain cukup bagus saat menghadapi juara Piala Asia 2015 itu dengan menguasai bola sebanyak 48 persen, 5 percobaan, 1 di antaranya tepat sasaran.

Pada laga-laga sebelumnya di fase grup Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga tampil cukup menjanjikan di bawah asuhan Shin Tae-yong hingga menciptakan sejarah baru yakni lolos ke 16 besar. Tak heran jika skuad Garuda banjir pujian dari para netizen Indonesia karena permainannya sudah mengalami peningkatan.

Halaman:
1 2
      
