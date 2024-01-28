Timnas Indonesia Disikat Australia 0-4 di 16 Besar Piala Asia 2023, Menpora Dito Apresiasi Perjuangan Merah Putih

JAKARTA - Menpora RI, Dito Ariotedjo, memberi apresiasi perjuangan Timnas Indonesia meski menelan kekalahan dari Timnas Australia dengan skor 0-4 di 16 besar Piala Asia 2023. Menurutnya, tim Merah Putih mengalami perkembangan ke arah yang positif.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024), pukul 18.30 WIB.

Indonesia sejatinya tampil cukup ciamik di babak pertama. Sayangnya, mereka kebobolan dua gol di babak pertama lewat bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan sundulan Martin Boyle (45’). Kemudian, gawang Ernando Ari kembali kebobolan di akhir babak kedua lewat Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Terkait kekalahan tersebut, Menpora Dito tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia. Menurutnya, tim polesan Shin Tae-yong telah memberikan perlawanan kepada Socceroos kendati terpaut peringkat yang cukup jauh.

“Kita melihat pertandingan hari ini melawan Australia, hasilnya kalah 0-4, tapi tetap saya melihat secara utuh pertandingannya tadi, bagaimana timnas masih bisa bertahan dan ada perlawanan,” kata Dito kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Kantor Kemenpora RI, Jakarta, Minggu (28/1/2024).

“Australia ini tim peringkat 25, jauh sekali, kita ada di 144. Ini saya apresiasi untuk tim pelatih dan atlet, juga PSSI, karena saya rasa transformasi sepakbola semakin terlihat secara perlahan menuju arah yang lebih baik,” sambung kader Partai Golkar itu.