HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Kalah 0-4, Perjuangan Skuad Garuda Berakhir

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:21 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023: Kalah 0-4, Perjuangan Skuad Garuda Berakhir
Timnas Indonesia takluk 0-4 dari Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DOHA - Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Australia di 16 Besar Piala Asia 2023 sudah diketahui. Laga di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan The Socceroos.

Gol bagi Australia tercipta dari bunuh diri Elkan Baggott di menit ke-12, sundulan Martin Boyle (45'), sepakan voli Craig Goodwin (89'), dan sundulan Harry Souttar (90+1'). Perjuangan skuad Garuda pun terhenti.

Tembakan Jackson Irvine berbelok arah usai mengenai kaki Elkan Baggott sehingga Timnas Australia unggul 1-0 atas Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sengitnya duel sudah terlihat sejak menit awal. Kedua tim silih berganti melancarkan serangan. Indonesia mendapat peluang di menit keenam, tetapi sepakan Rafael Struick masih melebar dari sasaran.

Sayangnya, Indonesia kebobolan cepat di menit ke-12. Berawal dari serangan di sisi kiri, Irvine dengan cepat menusuk ke jantung pertahanan. Tembakan pemain FC St. Pauli itu tak bisa ditangkap dengan baik oleh Ernando di tiang dekat karena berbelok arah usai mengenai kaki Elkan Baggott.

Meski tertinggal, Indonesia tidak panik. Mereka berusaha membangun permainan dengan sabar. Peluang didapat lagi di menit ke-26 via tembakan terukur Justin Hubner yang sayangnya bisa ditangkap Matthew Ryan.

Setelah itu, pertandingan berjalan sedikit datar kendati duel-duel sengit terjadi di lini tengah. Indonesia mendapat peluang lagi di menit ke-39, tetapi sepakan kaki kiri Yakob Sayuri di sisi kiri dari jarak dekat, malah melambung.

Kans berikutnya datang dari kaki Marselino di menit ke-40. Sayangnya, lagi-lagi bola tembakannya dari luar kotak penalti masih melambung. Skor berubah menjadi 2-0 tepat di penghujung laga ketika tandukan Boyle merobek gawang Ernando untuk kedua kalinya. Australia unggul saat rehat.

Babak Kedua

Kedua tim tak melakukan pergantian pemain di awal babak kedua. Australia sedikit mengendalikan jalannya laga di awal paruh akhir ini. Belum ada peluang-peluang berbahaya hingga menit ke-60.

Halaman:
1 2
      
