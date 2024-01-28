Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Masih Tertinggal 0-2 hingga Menit 75

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |20:03 WIB
Hasil Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Masih Tertinggal 0-2 hingga Menit 75
Timnas Indonesia masih tertinggal 0-2 hingga menit ke-75 dari Timnas Australia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
A
A
A

DOHA - Hasil Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia sudah diketahui hingga menit ke-75. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Australia masih unggul 2-0 atas Indonesia. Kedua gol dicetak di babak pertama lewat bunuh diri Elkan Baggott (12') dan sundulan Martin Boyle (45').

Tembakan Jackson Irvine berbelok arah usai mengenai kaki Elkan Baggott sehingga Timnas Australia unggul 1-0 atas Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Jalannya Pertandingan

Kedua tim tak melakukan pergantian pemain di awal babak kedua. Australia sedikit mengendalikan jalannya laga di awal paruh akhir ini. Belum ada peluang-peluang berbahaya hingga menit ke-60.

Bahkan, hingga memasuki menit ke-75, Australia mengendurkan serangan. Sementara itu, Indonesia tak bisa mengembangkan permainan. Alhasil, skor 2-0 masih bertahan hingga menjelang seperempat jam terakhir.

Halaman:
1 2
      
