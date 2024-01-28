DOHA - Hasil Piala Asia 2023 antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia sudah diketahui hingga menit ke-75. Duel tersebut dilangsungkan di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB.
Australia masih unggul 2-0 atas Indonesia. Kedua gol dicetak di babak pertama lewat bunuh diri Elkan Baggott (12') dan sundulan Martin Boyle (45').
Jalannya Pertandingan
Kedua tim tak melakukan pergantian pemain di awal babak kedua. Australia sedikit mengendalikan jalannya laga di awal paruh akhir ini. Belum ada peluang-peluang berbahaya hingga menit ke-60.
Bahkan, hingga memasuki menit ke-75, Australia mengendurkan serangan. Sementara itu, Indonesia tak bisa mengembangkan permainan. Alhasil, skor 2-0 masih bertahan hingga menjelang seperempat jam terakhir.