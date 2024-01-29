Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Berakhir, Shin Tae-yong: Target Selanjutnya Lolos ke Piala Dunia 2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |02:08 WIB
Perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Berakhir, Shin Tae-yong: Target Selanjutnya Lolos ke Piala Dunia 2026!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
DOHA – Perjalanan Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Piala Asia 2023 telah berakhir usai tumbang 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Meski kecewa, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak mau larut dalam kesedihan terlalu lama, sebab ia ingin fokus mengantarkan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala Asia 2023 usai kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu 28 Januari 2024 malam WIB.

Skuad Garuda harus kebobolan dua gol sebelum turun minum lewat gol bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan Martin Boyle (45’). Kemudian kembali kebobolan di akhir babak kedua lewat gol Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Meski tersingkir, Shin Tae-yong ogah larut dalam kesedihan. Pelatih berusia 53 tahun itu langsung mengungkap target selanjutnya yakni fokus meraih hasil terbaik di Kualfikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia vs Australia

“Secara individu dan juga sebagai tim, target berikutnya adalah kami ingin menang di kualifikasi Piala Dunia, kami ingin lolos ke babak akhir Piala Dunia,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers usai laga, dikutip Senin (29/1/2024).

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berada dalam Grup F pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Irak, Filipina, dan Vietnam.

