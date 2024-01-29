Timnas Indonesia Alami Perkembangan Pesat di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Beberkan Rahasianya

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat selama tampil di Piala Asia 2023. Menurut sang pelatih Shin Tae-yong hal tersebut dapat terwujud karena para penggawa Timnas Indonesia mampu disiplin dan mengikui pedoman serta instruksi dari dirinya.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Qatar, Minggu (28/1/2024) malam WIB.

Harus diakui kalau sebenarnya Timnas Indonesia tampil ciamik, khususnya di babak pertama. Tapi sayang harus kebobolan dua gol sebelum turun minum lewat gol bunuh diri Elkan Baggott (12’) dan Martin Boyle (45’). Kemudian harus kebobolan di akhir babak kedua lewat gol Craig Goodwin (89’) dan Harry Souttar (90+1’).

Kendati harus tersingkir, bisa dibilang permainan Skuad Garuda alami kemajuan. Bahkan Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan berhasil menembus babak 16 besar untuk pertama kalinya selama keikutsertaannya dalam ajang tersebut.

Ditanya kiat dalam meningkatkan performa Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan kalau itu semua tak luput dari kedisiplinan anak asuhnya. Sebab, Marselino Ferdinan cs selalu mengikuti segala arahan yang diberikan olehnya sehingga membuat performa mereka semakin meningkat.

“Salah satu alasan mengapa kami terus menunjukkan kemajuan dan perkembangan adalah karena saya pikir para pemain bermain dengan baik,” kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers usai laga, dikutip Senin (29/1/2024).