HOME BOLA LIGA ITALIA

Yann Sommer Ungkap Rahasia Inter Milan Punya Pertahanan Solid

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |22:20 WIB
Yann Sommer Ungkap Rahasia Inter Milan Punya Pertahanan Solid
Yann Sommer sukses mencatat cleansheet ke-18 pada laga Fiorentina vs Inter Milan (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)
FIRENZE - Kiper Inter Milan, Yann Sommer, membongkar rahasia begitu solidnya pertahanan I Nerazzurri di Liga Italia 2023-2024. Hal itu membuatnya mampu mencatatkan 18 cleansheet sejauh ini.

Inter Milan sukses meraih kemenangan 1-0 atas Fiorentina pada giornata 22 Liga Italia 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Senin (29/1/2024) dini hari WIB. Lautaro Martinez menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol di menit ke-14.

Fiorentina vs Inter Milan

Kemenangan atas Fiorentina membuat Inter Milan berada di puncak sementara dengan 54 poin dari 21 laga. Selain itu, Sommer telah membuat 18 cleansheet di semua kompetisi musim ini.

Kiper asal Swiss itu mengatakan, para pemain Inter Milan bertahan dengan penuh semangat dan berkualitas sehingga membuatnya bisa mencetak 18 cleansheet di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, kemenangan atas Fiorentina sangat penting jelang laga-laga sulit ke depan.

“Kami tidak berpikir terlalu jauh ke depan, tapi ini adalah kerja keras dari tim, bagaimana kami bertahan dengan penuh semangat dan kualitas, itulah mengapa kami banyak mencatatkan cleansheet musim ini," kata Sommer dikutip dari Football Italia, Senin (29/1/2024).

“Kami harus terus melaju, ini akan sulit dalam beberapa minggu ke depan. Kami harus menikmati kemenangan yang sangat penting ini,” jelas kiper berusia 35 tahun tersebut.

Halaman:
1 2
      
