Hasil Fiorentina vs Inter Milan di Liga Italia 2023-2024: Menang 1-0, Nerazzurri Rebut Puncak Klasemen dari Juventus

FIRENZE – Inter Milan mencuri tiga poin dari markas Fiorentina usai menang dengan skor 1-0, di pekan ke-22 Liga Italia 2023-2024, pada Senin (29/1/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Artemio Franchi, tim berjuluk Nerazzurri itu menang berkat gol dari Lautaro Martinez.

Kemenangan tipis atas Fiorentina pun menjadi sangat penting bagi Inter. Sebab tambahan tiga poin dari laga tersebut mengantarkan pasukan Simone Inzaghi ke puncak klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Inter menggusur Juventus yang sebelumnya sempat berada di peringkat pertama. Kini, Inter di puncak klasemen dengan 54 poin, unggul satu angka saja dari Juventus yang menempati posisi kedua.

Jalannya Pertandingan

Bertandang ke markas Fiorentina, Inter Milan datang dengan kekuatan maksimal. Hanya saja, tim tuan rumah nyatanya mampu menguasai jalannya pertandingan.

Fiorentina pun unggul dari segala hal, baik itu penguasaan bola yang mencapai 60 persen. Hingga menciptakan peluang, di man Fiorentina memiliki 14 tembakan, sedangkan Inter cuma memiliki delapan kesempatan emas.

Hanya saja, permainan apik Fiorentina itu bisa menaklukkan Inter yang sudah unggul sejak menit 14. Lautaro Martinez menjadi pahlawan kemenangan Inter di laga tersebut karena striker asal Argentina itulah yang mencetak gol satu-satunya.