Hasil Lazio vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Skor Kacamata Hiasi Akhir Laga yang Berjalan Alot

ROMA – Pertandingan Lazio vs Napoli di pekan ke-22 Liga Italia 2023-2024 berakhir sama kuat 0-0, Senin (29/1/2024) dini hari WIB. Skor kacamata itu tercipta usai kedua tim kompak kesulitan menembus lini pertahanan lawan.

Bermain di Stadion Olimpico, Lazio sejatinya tampil dalam tekanan. Sebab meski bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka justru tak bisa menguasai jalannya pertandingan.

Napoli menjadi tim yang paling banyak menguasai bola, yakni mencapai 60 persen penguasaan bola. Menariknya, Napoli justru tak memiliki banyak peluang untuk menyerang tim tuan rumah.

Tercatat tim berjuluk Partenopei itu hanya memiliki lima tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang Lazio. Parahnya lagi, Lazio yang memiliki 10 kesempatan menembak justru hanya satu yang shot on goal.

Semua itu terjadi karena laga Lazio vs Napoli berjalan alot. Kedua tim lebih banyak saling berebut bola di tengah lapangan.

Alhasil, skor 0-0 menjadi hasil terbaik yang bisa diraih kedua tim. Tentunya hanya bisa meraih satu poin membuat Lazio dan Napoli mulai bergeser ke papan tengah klasemen Liga Italia 2023-2024.