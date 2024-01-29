Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Lazio vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Skor Kacamata Hiasi Akhir Laga yang Berjalan Alot

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |02:47 WIB
Hasil Lazio vs Napoli di Liga Italia 2023-2024: Skor Kacamata Hiasi Akhir Laga yang Berjalan Alot
Suasana laga Lazio vs Napoli di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Pertandingan Lazio vs Napoli di pekan ke-22 Liga Italia 2023-2024 berakhir sama kuat 0-0, Senin (29/1/2024) dini hari WIB. Skor kacamata itu tercipta usai kedua tim kompak kesulitan menembus lini pertahanan lawan.

Bermain di Stadion Olimpico, Lazio sejatinya tampil dalam tekanan. Sebab meski bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka justru tak bisa menguasai jalannya pertandingan.

Napoli menjadi tim yang paling banyak menguasai bola, yakni mencapai 60 persen penguasaan bola. Menariknya, Napoli justru tak memiliki banyak peluang untuk menyerang tim tuan rumah.

Tercatat tim berjuluk Partenopei itu hanya memiliki lima tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang Lazio. Parahnya lagi, Lazio yang memiliki 10 kesempatan menembak justru hanya satu yang shot on goal.

Lazio vs Napoli

Semua itu terjadi karena laga Lazio vs Napoli berjalan alot. Kedua tim lebih banyak saling berebut bola di tengah lapangan.

Alhasil, skor 0-0 menjadi hasil terbaik yang bisa diraih kedua tim. Tentunya hanya bisa meraih satu poin membuat Lazio dan Napoli mulai bergeser ke papan tengah klasemen Liga Italia 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/nanzaby_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Drama 7 Gol! Nanzaby FC Tumbangkan Halus FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement