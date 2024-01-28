Reaksi Santai Massimiliano Allegri Usai Juventus Ditahan Imbang 1-1 Empoli di Liga Italia 2023-2024

TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, memberi reaksi santai usai timnya ditahan imbang Empoli dengan skor 1-1 di Liga Italia 2023-2024. Dia menyatakan tidak masalah timnya hanya bermain imbang.

Duel Juventus vs Empoli berlangsung di Allianz Stadium, Minggu (28/1/2024) dini hari WIB. Juventus harus bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-18 karena Arkadiusz Milik dikartu merah wasit.

Tetapi, Juventus bisa unggul lebih dahulu, meski kalah secara jumlah pemain. Gol itu dicetak oleh Dusan Vlahovic pada menit ke-50.

Namun, keunggulan Juventus tak berlangsung lama. Pada menit ke-70, Empoli menyamakan kedudukan lewat aksi Tommaso Baldanzi.

Allegri mengatakan Juventus sudah bermain dengan maksimal dalam laga itu. Akan tetapi, kemenangan memang sulit diraih Juventus saat menjamu Empoli.

Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan tidak selalu Juventus akan terus mendapatkan kemenangan. Dalam laga itu pun, Bianconeri -julukan Juventus- dihadapkan situasi sulit dengan Arkadiusz Milik diganjar kartu merah pada menit ke-18.