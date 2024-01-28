Hasil Juventus vs Empoli di Liga Italia 2023-2024: Arkadiusz Milik Kartu Merah, Bianconero Tertahan 1-1

TURIN – Juventus ditahan tim tamu Empoli di pekan ke-22 Liga Italia 2023-2024, pada Minggu (28/1/2024) dini hari WIB. Bermain di Allianz Stadium, tim berjuluk Bianconeri itu tepatnya ditahan dengan skor 1-1.

Juventus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-18 karena kartu merah yang diterima Arkadiusz Milik. Insiden itu berawal dari Milik yang kehilangan bola dengan sentuhan pertama yang lemah.

Lalu Milik berusaha untuk menebusnya dengan pemain Empoli, Alberto Cerri. Pelanggaran Miliki awalnya berbuahkan kartu kuning.

Kendati demikian dengan cepat wasit mengganti kartu kuning itu dengan kartu merah selepas sang pengadil lapangan tersebut mengecek VAR. Tentu kartu merah itu menjadi kabar buruk, selain karena Juventus harus main dengan 10 pemain, Milik juga absen saat Bianconeri melawan Inter Milan di laga selanjutnya.

Menariknya, meski bermain dengan 10 pemain, Juventus menjadi tim yang pertama unggul. Adalah Dusan Vlahovic yang mencetak gol di menit ke-50 untuk Juventus.

Permainan Juventus pun begitu kukuh setelah unggul dan meski hanya bermain dengan 10 pemain. Namun, pertahanan pasukan Massimiliano Allegri itu pecah juga di menit ke-70 lewat aksi penggawa Empoli, Tommaso Baldanzi.