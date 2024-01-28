Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Juventus vs Empoli di Liga Italia 2023-2024: Arkadiusz Milik Kartu Merah, Bianconero Tertahan 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |02:05 WIB
Hasil Juventus vs Empoli di Liga Italia 2023-2024: Arkadiusz Milik Kartu Merah, <i>Bianconero</i> Tertahan 1-1
Juventus ditahan Empoli 1-1 di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN Juventus ditahan tim tamu Empoli di pekan ke-22 Liga Italia 2023-2024, pada Minggu (28/1/2024) dini hari WIB. Bermain di Allianz Stadium, tim berjuluk Bianconeri itu tepatnya ditahan dengan skor 1-1.

Juventus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-18 karena kartu merah yang diterima Arkadiusz Milik. Insiden itu berawal dari Milik yang kehilangan bola dengan sentuhan pertama yang lemah.

Lalu Milik berusaha untuk menebusnya dengan pemain Empoli, Alberto Cerri. Pelanggaran Miliki awalnya berbuahkan kartu kuning.

Kendati demikian dengan cepat wasit mengganti kartu kuning itu dengan kartu merah selepas sang pengadil lapangan tersebut mengecek VAR. Tentu kartu merah itu menjadi kabar buruk, selain karena Juventus harus main dengan 10 pemain, Milik juga absen saat Bianconeri melawan Inter Milan di laga selanjutnya.

Juventus vs Empoli

Menariknya, meski bermain dengan 10 pemain, Juventus menjadi tim yang pertama unggul. Adalah Dusan Vlahovic yang mencetak gol di menit ke-50 untuk Juventus.

Permainan Juventus pun begitu kukuh setelah unggul dan meski hanya bermain dengan 10 pemain. Namun, pertahanan pasukan Massimiliano Allegri itu pecah juga di menit ke-70 lewat aksi penggawa Empoli, Tommaso Baldanzi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/51/1641871/padang-gurun-utah-jadi-saksi-keberanian-di-kompetisi-sepeda-gunung-paling-ekstrem-dunia-avk.jpg
Padang Gurun Utah Jadi Saksi Keberanian di Kompetisi Sepeda Gunung Paling Ekstrem Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/fafage_banua_menumbangkan_tim_kuat_black_steel_fc.jpg
Fafage Banua Mengamuk Bungkam Black Steel FC di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement