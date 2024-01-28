Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Minggu 28 Januari 2024: Ada Timnas Indonesia vs Australia, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Minggu 28 Januari 2024, akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet laga seru, yakni salah satunya duel Timnas Indonesia vs Australia yang akan disiarkan live di RCTI!

Ya, laga babak 16 besar Piala Asia 2023 akan mulai digelar pada hari ini, Minggu (28/1/2024). Timnas Indonesia sendiri berhasil membuat sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pun memastikan mentas di babak 16 besar sendiri didapat secara dramatis. Mereka harus menanti semua laga di fase grup rampung digelar. Dengan duel Kirgistan vs Oman di matchday terakhir Grup F berakhir 1-1, pasukan Shin Tae-yong berhak melaju ke fase gugur via jalur peringkat 3 terbaik.

Timnas Indonesia finis di urutan keempat pada klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Diketahui, hanya empat tim teratas di klasemen akhir peringkat 3 terbaik yang bisa lolos ke 16 besar.

Di babak 16 besar pun, skuad Garuda dinanti lawan kuat. Justin Hubner cs harus berhadapan dengan juara Grup B, yakni Australia.

Tentu saja, Timnas Indonesia wajib waspada dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebab, Australia mengukir perjalanan manis di Piala Asia 2023 sejauh ini. Mereka tak terkalahkan di fase grup sehingga mengemas 7 poin.

Australia menang dua kali dan mendapat hasil imbang satu kali. Kemenangan diraih kala melawan India dengan skor 2-0, lalu Suriah dengan dengan skor 1-0. Sementara di laga terakhir, Australia ditahan 1-1.

Meski timnya dihadapkan dengan tim kuat, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tak gentar. Dia bahkan optimis bisa membawa Timnas Indonesia tembus perempatfinal Piala Asia 2023.

“Ya, saya pikir kita punya kesempatan untuk mengalahkan Australia besok. Penguasaan bola mungkin 70-30, 70 untuk Australia 30 untuk Indonesia," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Australia, Sabtu 27 Januari 2024.

“Tim Australia, saya tahu gaya bermain mereka, kekuatan mereka, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pernah bermain di Australia. Saya masih menganalisis dan bersiap untuk pertandingan besok,” lanjutnya.