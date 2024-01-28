Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Minggu 28 Januari 2024: Ada Timnas Indonesia vs Australia, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |06:06 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Minggu 28 Januari 2024: Ada Timnas Indonesia vs Australia, Live di RCTI!
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Minggu 28 Januari 2024, akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet laga seru, yakni salah satunya duel Timnas Indonesia vs Australia yang akan disiarkan live di RCTI!

Ya, laga babak 16 besar Piala Asia 2023 akan mulai digelar pada hari ini, Minggu (28/1/2024). Timnas Indonesia sendiri berhasil membuat sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- pun memastikan mentas di babak 16 besar sendiri didapat secara dramatis. Mereka harus menanti semua laga di fase grup rampung digelar. Dengan duel Kirgistan vs Oman di matchday terakhir Grup F berakhir 1-1, pasukan Shin Tae-yong berhak melaju ke fase gugur via jalur peringkat 3 terbaik.

Timnas Indonesia finis di urutan keempat pada klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Diketahui, hanya empat tim teratas di klasemen akhir peringkat 3 terbaik yang bisa lolos ke 16 besar.

Di babak 16 besar pun, skuad Garuda dinanti lawan kuat. Justin Hubner cs harus berhadapan dengan juara Grup B, yakni Australia.

Tentu saja, Timnas Indonesia wajib waspada dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sebab, Australia mengukir perjalanan manis di Piala Asia 2023 sejauh ini. Mereka tak terkalahkan di fase grup sehingga mengemas 7 poin.

Australia menang dua kali dan mendapat hasil imbang satu kali. Kemenangan diraih kala melawan India dengan skor 2-0, lalu Suriah dengan dengan skor 1-0. Sementara di laga terakhir, Australia ditahan 1-1.

Meski timnya dihadapkan dengan tim kuat, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan tak gentar. Dia bahkan optimis bisa membawa Timnas Indonesia tembus perempatfinal Piala Asia 2023.

“Ya, saya pikir kita punya kesempatan untuk mengalahkan Australia besok. Penguasaan bola mungkin 70-30, 70 untuk Australia 30 untuk Indonesia," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Australia, Sabtu 27 Januari 2024.

“Tim Australia, saya tahu gaya bermain mereka, kekuatan mereka, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pernah bermain di Australia. Saya masih menganalisis dan bersiap untuk pertandingan besok,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.webp
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/persis_solo_vs_psim_yogyakarta_berakhir_imbang_2_2.jpg
Hasil Persis Solo vs PSIM Yogyakarta di Super League: Gol Cleyton di Injury Time Selamatkan Tuan Rumah dari Kekalahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement