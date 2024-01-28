Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Elkan Baggott Didoakan Pelatih Ipswich Town hingga Bahas Masa Depannya

DOHA - Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna mendoakan pemainnya, Elkan Baggott agar meraih hasil yang terbaik selama berjuang bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam momen yang sama, McKenna juga membahas masa depan Baggott, yang ada kemungkinan akan dipinjamkan.

Kabar tersebut diungkapkan Kieran McKenna jelang laga Timnas Indonesia vs Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB. Dalam laga tersebut, akan terjadi duel sesama pemain Ipswich Town, yakni Elkan Baggott (Indonesia) dan Cameron Burgess (Australia).

Sebelum kedua anak asuhnya saling bertarung di atas lapangan, Kieran McKenna memberikan pesan kepada mereka agar bermain sportif dan fair play. Selain itu, pelatih Ipswich Town tersebut juga mendoakan yang terbaik untuk Baggott dan Burgess di laga tersebut.

“Saya belum menyentuh markas dalam satu atau dua minggu terakhir, jadi saya mungkin akan melakukannya sebelum hari Minggu dan tidak berjanji setia, tapi hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka (Baggott dan Burgess) berdua," kata Kieran McKenna, dikutip dari TWTD, Minggu (28/1/2024).

“Jika mereka akhirnya bertanding dalam set play, jangan memukul kepala dan tetap bugar! Tapi sungguh menyenangkan bagi mereka untuk saling berhadapan dan kami mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua," tambahnya.

Di sisi lain, Kieran McKenna mengatakan bahwa Ipswich Town berpotensi meminjamkan Elkan Baggott dan pemain muda lainnya yakni Cameron Humphreys sebelum jendela transfer musim dingin 2023 ditutup. Peminjaman itu bisa terjadi jika Ipswich Town mendatangkan pemain asing baru.