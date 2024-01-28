Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Elkan Baggott Didoakan Pelatih Ipswich Town hingga Bahas Masa Depannya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |03:28 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Elkan Baggott Didoakan Pelatih Ipswich Town hingga Bahas Masa Depannya
Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna mendoakan pemainnya, Elkan Baggott agar meraih hasil yang terbaik selama berjuang bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dalam momen yang sama, McKenna juga membahas masa depan Baggott, yang ada kemungkinan akan dipinjamkan.

Kabar tersebut diungkapkan Kieran McKenna jelang laga Timnas Indonesia vs Australia di 16 besar Piala Asia 2023 yang akan digelar di Stadion Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar, pada Minggu (28/1/2024) malam WIB. Dalam laga tersebut, akan terjadi duel sesama pemain Ipswich Town, yakni Elkan Baggott (Indonesia) dan Cameron Burgess (Australia).

Sebelum kedua anak asuhnya saling bertarung di atas lapangan, Kieran McKenna memberikan pesan kepada mereka agar bermain sportif dan fair play. Selain itu, pelatih Ipswich Town tersebut juga mendoakan yang terbaik untuk Baggott dan Burgess di laga tersebut.

“Saya belum menyentuh markas dalam satu atau dua minggu terakhir, jadi saya mungkin akan melakukannya sebelum hari Minggu dan tidak berjanji setia, tapi hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka (Baggott dan Burgess) berdua," kata Kieran McKenna, dikutip dari TWTD, Minggu (28/1/2024).

Elkan Baggott bersama Sandy Walsh

“Jika mereka akhirnya bertanding dalam set play, jangan memukul kepala dan tetap bugar! Tapi sungguh menyenangkan bagi mereka untuk saling berhadapan dan kami mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua," tambahnya.

Di sisi lain, Kieran McKenna mengatakan bahwa Ipswich Town berpotensi meminjamkan Elkan Baggott dan pemain muda lainnya yakni Cameron Humphreys sebelum jendela transfer musim dingin 2023 ditutup. Peminjaman itu bisa terjadi jika Ipswich Town mendatangkan pemain asing baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/11/1641715/fifa-hukum-thom-haye-dan-shayne-pattynama-larangan-4-laga-dan-denda-rp103-juta-hgm.jpg
FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan 4 Laga dan Denda Rp103 Juta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/08/fafage_banua_menumbangkan_tim_kuat_black_steel_fc.jpg
Fafage Banua Mengamuk Bungkam Black Steel FC di Pro Futsal League 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement