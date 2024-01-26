Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Justin Hubner Teriak Kegirangan hingga Elkan Baggott Peluk Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Dipastikan Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:11 WIB
Elkan Baggott memeluk Shin Tae-yong dengan erat (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
MOMEN Justin Hubner teriak kegirangan hingga Elkan Baggott peluk Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Sebab, kehebohan terasa hingga jauh dari Qatar.

Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Dari empat kesempatan sebelumnya, Tim Merah Putih selalu kandas di fase grup.

Timnas Indonesia

Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai salah satu dari empat peringkat tiga terbaik. Kelolosan itu terbantu dengan hasil imbang pada laga Timnas Kirgistan vs Timnas Oman 1-1 yang berlangsung Kamis 25 Januari 2024 malam WIB.

Hasil itu membuat Indonesia finis di posisi empat pada klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mengungguli Oman (2 poin) dan China (2 poin) yang finis di posisi empat serta lima.

Detik-detik kelolosan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 terekam dalam unggahan di media sosial. Gelandang Marc Klok membagikan momen-momen bersejarah itu lewat akun media sosial Instagram @marcklok.

Sejumlah pemain terlihat nonton bareng di kamar hotel. Ketika laga Timnas Kirgistan vs Timnas Oman selesai, mereka sontak berlarian ke kamar Shin. Sang pelatih dipeluk satu per satu oleh pemainnya.

