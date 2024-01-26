Rekan Setim Elkan Baggott di Ipswich Town Sudah Prediksi Timnas Indonesia akan Jumpa Australia

DOHA – Rekan setim Elkan Baggott di Ipswich Town, Cameron Burgess ternyata sudah memprediksi pertemuan Timnas Indonesia dengan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Burgess yang merupakan bek Australia pun sudah menantikan berhadapan dengan Elkan di lapangan hijau.

Timnas Indonesia berhasil memastikan tiket menuju babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejarah itu tercipta setelah Skuad Garuda termasuk dalam satu dari empat tim peringkat tiga terbaik di fase grup.

Melenggang ke babak gugur, Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Australia yang merupakan jawara Grup B. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Al-Rayyan, Qatar pada Minggu (28/1/2024) mendatang.

Sebelum turnamen berlangsung, Burgess sudah memprediksi Timnas Indonesia akan berjumpa Australia di fase gugur Piala Asia 2023. Bek Ipswich Town itu mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan rekan setimnya Elkan Baggott.

“Kami sudah melihatnya dan saya pikir ada kemungkinan kami bisa saling berhadapan,” kata Burgess dilansir dari TWTD, Jumat (26/1/2024).

“Tentu saja, karena ini adalah sebuah turnamen, Anda tidak tahu bagaimana hasil undian dan hal-hal seperti itu, tapi itu bisa saja terjadi,” sambungnya.