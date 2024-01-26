Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rekan Setim Elkan Baggott di Ipswich Town Sudah Prediksi Timnas Indonesia akan Jumpa Australia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:54 WIB
Rekan Setim Elkan Baggott di Ipswich Town Sudah Prediksi Timnas Indonesia akan Jumpa Australia
Rekan setim Elkan Baggott di Ipswich Town, Cameron Burgess (Foto: twtd.co)
A
A
A

DOHA – Rekan setim Elkan Baggott di Ipswich Town, Cameron Burgess ternyata sudah memprediksi pertemuan Timnas Indonesia dengan Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Burgess yang merupakan bek Australia pun sudah menantikan berhadapan dengan Elkan di lapangan hijau.

Timnas Indonesia berhasil memastikan tiket menuju babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejarah itu tercipta setelah Skuad Garuda termasuk dalam satu dari empat tim peringkat tiga terbaik di fase grup.

Melenggang ke babak gugur, Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Australia yang merupakan jawara Grup B. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Al-Rayyan, Qatar pada Minggu (28/1/2024) mendatang.

Sebelum turnamen berlangsung, Burgess sudah memprediksi Timnas Indonesia akan berjumpa Australia di fase gugur Piala Asia 2023. Bek Ipswich Town itu mengatakan sudah tidak sabar bersua dengan rekan setimnya Elkan Baggott.

“Kami sudah melihatnya dan saya pikir ada kemungkinan kami bisa saling berhadapan,” kata Burgess dilansir dari TWTD, Jumat (26/1/2024).

“Tentu saja, karena ini adalah sebuah turnamen, Anda tidak tahu bagaimana hasil undian dan hal-hal seperti itu, tapi itu bisa saja terjadi,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/51/1641075/bangga-petenis-indonesia-janice-tjen-masuk-nominasi-wta-awards-2025-pmu.webp
Bangga, Petenis Indonesia Janice Tjen Masuk Nominasi WTA Awards 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/01/02/ronaldo_messi.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Piala Dunia, Lionel Messi Beri Komentar Tak Terduga!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement