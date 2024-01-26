Masyarakat Malaysia Bangga Timnas Indonesia dan Thailand Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Kebanggaan ASEAN!

MASYARAKAT Malaysia bangga Timnas Indonesia dan Thailand lolos 16 besar Piala Asia 2023. Lolosnya kedua negara tersebut dianggap menjadi angin segar bagi wakil Asia Tenggara lain.

Salah satu akun TikTok atas nama Afiqrooney ikut mengungkapkan kebahagiaan atas lolosnya Timnas Indonesia dan Thailand ke 16 Piala Asia 2023. Sang pemilik akun yang diketahui warga negara Malaysia mengaku senang bisa melihat dua wakil dari Asean yang lolos dari fase grup.

"Indonesia akan bertemu Australia dan Thailand akan bertemu Uzbekistan pada babak 16 besar Piala Asia. Maju terus sahabat ASEAN kita #ASEANPRIDE," tulis akun tersebut.

"Ikut senang melihat negara tetangga bisa lolos ke babak 16 besar (Piala Asia 2023). Alangkah indahnya kalau Malaysia juga bisa mengikuti langkah mereka," lanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia akhirnya memastikan satu tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda melaju ke babak berikutnya lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar berkat hasil imbang laga terakhir Grup F antara Kirgistan vs Oman. Bermain sengit, kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 1-1.