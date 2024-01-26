Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Bangga Timnas Indonesia dan Thailand Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Kebanggaan ASEAN!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:39 WIB
Masyarakat Malaysia Bangga Timnas Indonesia dan Thailand Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Kebanggaan ASEAN!
Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia bangga Timnas Indonesia dan Thailand lolos 16 besar Piala Asia 2023. Lolosnya kedua negara tersebut dianggap menjadi angin segar bagi wakil Asia Tenggara lain.

Salah satu akun TikTok atas nama Afiqrooney ikut mengungkapkan kebahagiaan atas lolosnya Timnas Indonesia dan Thailand ke 16 Piala Asia 2023. Sang pemilik akun yang diketahui warga negara Malaysia mengaku senang bisa melihat dua wakil dari Asean yang lolos dari fase grup.

 

"Indonesia akan bertemu Australia dan Thailand akan bertemu Uzbekistan pada babak 16 besar Piala Asia. Maju terus sahabat ASEAN kita #ASEANPRIDE," tulis akun tersebut.

"Ikut senang melihat negara tetangga bisa lolos ke babak 16 besar (Piala Asia 2023). Alangkah indahnya kalau Malaysia juga bisa mengikuti langkah mereka," lanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia akhirnya memastikan satu tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda melaju ke babak berikutnya lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar berkat hasil imbang laga terakhir Grup F antara Kirgistan vs Oman. Bermain sengit, kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181892/timur_kapadze-LgK9_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Siap Latih Timnas Indonesia, Tinggal Tunggu Pergerakan dari PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181883/erick_thohir-f1V0_large.jpg
Erick Thohir Umumkan Target Baru Timnas Indonesia: Harus Lolos Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181743/timnas_indonesia_u_22-w3IQ_large.jpg
Breaking News: Laga Timnas Indonesia U-22 di FIFA Matchday November 2025 Dipastikan Tak Pengaruhi Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181568/timnas_indonesia_dijagokan_lolos_semifinal_piala_asia_2027_pssi-pa6A_large.jpg
Timnas Indonesia Dijagokan Lolos Semifinal Piala Asia 2027 Asalkan Tidak Ketemu Jepang!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/11/1641385/daftar-30-pemain-timnas-indonesia-proyeksi-sea-games-2025-ivar-jenner-dan-mauro-zijlstra-ikut-xgv.webp
Daftar 30 Pemain Timnas Indonesia Proyeksi SEA Games 2025: Ivar Jenner dan Mauro Zijlstra Ikut
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/20/pelatih_persik_kediri_ong_kim_swee.jpg
Ong Kim Swee Buka Suara! Bantah Isu Didekati Klub Malaysia Terengganu FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement