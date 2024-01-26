Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Jitu Shin Tae-yong Terbukti Benar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:16 WIB
Prediksi Jitu Shin Tae-yong Terbukti Benar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023
Prediksi Shin Tae-yong tentang Timnas Indonesia tembus 16 besar Piala Asia 2023 terbukti jitu (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

PREDIKSI jitu Shin Tae-yong terbukti benar, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023! Pelatih asal Korea Selatan itu sempat memprediksi skuad Garuda akan melaju ke fase gugur Piala Asia edisi kali ini.

Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Dari empat kesempatan sebelumnya, Tim Merah Putih selalu kandas di fase grup.

Timnas Indonesia

Sebelum turnamen, Shin dengan percaya diri menyebut Timnas Indonesia akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ternyata, ucapan itu terbukti benar!

"Persiapan kami targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah (di antara ketiga tim lainnya),” kata Shin, dari laman resmi PSSI pada Kamis 21 Desember 2023.

“Namun, dalam sepakbola apa pun bisa terjadi. Kami juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023," imbuh pria berusia 53 tahun itu.

Keyakinan Shin kala itu tidak terlepas dari keinginan kuat yang ditunjukkan para pemain semenjak latihan. Ia jadi percaya diri Timnas Indonesia akan menorehkan sejarah di Piala Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1641103/campus-league-futsal-regional-yogyakarta-siap-bergulir-21-tim-kampus-bersaing-menuju-panggung-nasional-ylo.webp
Campus League Futsal Regional Yogyakarta Siap Bergulir, 21 Tim Kampus Bersaing Menuju Panggung Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/suporter_baku_hantam_saat_persib_vs_selangor_fc.jpg
Panas! Suporter Baku Hantam saat Persib Hancurkan Selangor FC, Marc Klok Turun Tangan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement