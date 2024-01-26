Prediksi Jitu Shin Tae-yong Terbukti Benar Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

PREDIKSI jitu Shin Tae-yong terbukti benar, Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023! Pelatih asal Korea Selatan itu sempat memprediksi skuad Garuda akan melaju ke fase gugur Piala Asia edisi kali ini.

Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Dari empat kesempatan sebelumnya, Tim Merah Putih selalu kandas di fase grup.

Sebelum turnamen, Shin dengan percaya diri menyebut Timnas Indonesia akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ternyata, ucapan itu terbukti benar!

"Persiapan kami targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah (di antara ketiga tim lainnya),” kata Shin, dari laman resmi PSSI pada Kamis 21 Desember 2023.

“Namun, dalam sepakbola apa pun bisa terjadi. Kami juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023," imbuh pria berusia 53 tahun itu.

Keyakinan Shin kala itu tidak terlepas dari keinginan kuat yang ditunjukkan para pemain semenjak latihan. Ia jadi percaya diri Timnas Indonesia akan menorehkan sejarah di Piala Asia.