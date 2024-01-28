Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Ditahan Aston Villa 0-0, Mauricio Pochettino Akui The Blues Kurang Hoki

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:33 WIB
Chelsea Ditahan Aston Villa 0-0, Mauricio Pochettino Akui <i>The Blues</i> Kurang Hoki
Chelsea ditahan Aston Villa 0-0 pada putaran empat Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)
A
A
A

LONDON - Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, mengaku timnya kesulitan untuk mencetak gol usai ditahan Aston Villa 0-0 pada putaran keempat Piala FA 2023-2024. Menurutnya, The Blues hanya kurang hoki di laga tersebut.

Laga Chelsea vs Aston Villa itu berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu 27 Januari 2024 dini hari WIB. Sejumlah peluang berbahaya didapatkan kedua tim, namun tak ada gol yang tercipta sepanjang 90 menit.

Chelsea vs Aston Villa

Dengan hasil imbang ini, Chelsea dan Aston Villa harus melakoni laga replay untuk menentukan siapa yang lolos ke putaran kelima Piala FA. Pertandingan ulangan kedua tim tersebut bakal digelar di Stadion Villa Park, Birmingham.

Selepas laga, Pochettino tidak ingin terlalu fokus pada kegagalan Chelsea dalam mencetak gol. Ia percaya pasukannya punya banyak alasan untuk bahagia dengan cleansheet saat melawan Villa yang sedang tampil impresif akhir-akhir ini.

“Kedua tim mengalami hal yang sama. Mereka mempunyai pemain-pemain luar biasa dalam serangan dan mereka tidak mencetak gol dan kami menjaga clean sheet. Pertandingan seperti ini sangat sulit ketika Anda menghadapi tim seperti Aston Villa," kata Pochettino, dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (28/1/2024).

Chelsea total melepaskan 10 kali percobaan ke gawang Villa dengan empat di antaranya tepat sasaran. Pochettino menilai sejumlah peluang yang didapat itu terbuang sia-sia gara-gara penampilan apik kiper Emiliano Martinez. Karenanya, ia merasa pasukannya hanya butuh keberuntungan untuk mencetak gol.

“Kami tidak mencetak gol namun menciptakan peluang dan saya yakin pada para pemain saya. Bermain dengan cara ini kami akan mencetak gol dan kami datang dari laga sebelumnya ketika kami mencetak enam gol," urai Pochettino.

Halaman:
1 2
      
