HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tegaskan Keajaiban Bukan Faktor Utama Timnas Indonesia Berhasil Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |22:28 WIB
Shin Tae-yong Tegaskan Keajaiban Bukan Faktor Utama Timnas Indonesia Berhasil Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengakui ada faktor keberuntungan dan keajaiban sehingga pasukannya berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, Shin Tae-yong menegaskan faktor keajaiban itu bukanlah faktor utamanya, karena sejak awal ia melihat para pemainnya memang sudah berusaha sekeras mungkin untuk bisa lolos dari fase grup.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar setelah fase grup dinyatakan selesai. Skuad Garuda harus menunggu hasil pertandingan pada grup lainnya untuk menentukan nasib di Piala Asia 2023.

Setelah pertandingan pamungkas Grup F antara Kirgistan vs Oman berakhir imbang 1-1, Timnas Indonesia akhirnya dipastikan lolos. Skuad Garuda lolos sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik di turnamen tersebut.

Shin Tae-yong mengatakan sangat senang ‘keajaiban’ itu datang untuk Timnas Indonesia. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan kerja keras dan mentalitas selama bermain di fase grup adalah faktor utamanya.

Shin Tae-yong

“Walaupun sangat senang dengan adanya keajaiban untuk saya dan Indonesia, tetapi itu dilalui dengan tidak mudah,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum laga melawan Australia, Sabtu (27/1/2024).

“Jadi walaupun kita harus berhadapan dengan lawan yang sangat kuat, kita melawan dengan mental yang kuat,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
