HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ogah Ambil Risiko, Shin Tae-yong Takkan Mainkan Shayne Pattynama hingga Ramadhan Sananta di Laga Timnas Indonesia vs Australia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:52 WIB
Ogah Ambil Risiko, Shin Tae-yong Takkan Mainkan Shayne Pattynama hingga Ramadhan Sananta di Laga Timnas Indonesia vs Australia
Pemain Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong tak mau ambil risiko dengan melakukan perubahan skuad inti timnya saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sehingga pemain yang belum bermain sama sekali di fase grup Piala Asia 2023 kemungkinan tidak akan dimainkan Shin Tae-yong saat jumpa Australia nanti.

Ya, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu 28 Januari 2924 pukul 18.30 WIB. Laga tersebut akan menjadi penentu nasib kedua tim di Piala Asia 2023.

Satu hari menjelang pertandingan, Shin Tae-yong dipertanyakan karena tidak menurunkan beberapa pemain Timnas Indonesia. Nama-nama seperti Ramadhan Sananta, Wahyu Prasetyo, dan Shayne Pattynama belum mendapatkan menit bermain di Piala Asia 2023.

Mengenai hal itu, Shin Tae-yong mengatakan ini merupakan situasi yang normal bagi semua tim di turnamen tersebut. Apalagi, pergantian pemain dalam sebuah pertandingan harus menyesuaikan regulasi.

Ramadhan Sananta

Sebab itu, Shin Tae-yong mengisyaratkan masih belum bisa mengubah komposisi utama Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak akan mudah mencoba hal baru untuk laga yang penting karena terlalu berisiko.

“Walaupun kita mempunyai 26 pemain, tetapi pemain yang bermain untuk pertandingan itu normalnya 16 (maksimal menurunkan lima pemain cadangan saat pertandingan). Saya pikir ini situasi seperti tim lain, mayoritas seperti itu,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pra-pertandingan, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
