HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Negara yang Kalah di Laga Timnas Indonesia vs Australia di 16 Besar Piala Asia 2023 Tak Alami Pengurangan Poin di Ranking FIFA!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |21:38 WIB
Negara yang kalah di laga Timnas Indonesia vs Australia tidak akan alami pengurangan poin di ranking FIFA. (Foto: PSSI)
ADA kabar baik jelang pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut aturan FIFA, Timnas Indonesia tidak akan mengalami pengurangan poin jika kalah dari Australia pada Minggu 28 Januari 2024 besok.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia bakal berjumpa Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Bermain di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, tim berjuluk Garuda itu akan menantang tim peringkat 23 dunia.

Sedangkan Timnas Indonesia sendiri saat ini bertengger di peringkat 144 FIFA. Dari ranking FIFA itu sudah jelas perbedaan kedua tim yang sangat menonjol.

Kendati demikian, Timnas Indonesia dipastikan tidak gentar. Apalagi Garuda ingin terus mengukir sejarah baru usai menorehkan catatan untuk pertama kalinya lolos dari fase grup Piala Asia.

Timnas Indonesia

Andai menang atas Australia, Timnas Indonesia tak hanya meraih tiket ke perempatfinal Piala Asia 2023 saja, tapi juga kenaikan peringkat FIFA. Sebab kemenangan atas Australia akan membuat pasukan Shin Tae-yong itu meraih tambahan 30+ poin.

Kabar baiknya, kekalahan dari Australia takkan mengurangi poin FIFA Timnas Indonesia. Sebab dalam fase knockout atau babak gugur di turnamen resmi FIFA seperti Piala Dunia atau Piala Asia, kekalahan takkan mengurangi poin FIFA.

