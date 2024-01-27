Penyebab Shin Tae-yong Tak Setuju Timnas Australia Tampil di Piala AFF

DOHA - Shin Tae-yong mengaku tak setuju Timnas Australia tampil di Piala AFF. Menurutnya Socceroos -julukan Timnas Australia- memiliki level seperti Korea Selatan hingga Jepang.

Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Duel kedua tim akan tersaji di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar pada Minggu (28/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Menjelang laga nanti, Shin Tae-yong mendapatkan pertanyaan mengenai Australia ikut serta di Piala AFF. Namun, ia tak setuju karena memiliki sepak bola lebih maju dibandingkan tim-tim ASEAN.

"Saya rasa bukan ide yang bagus jika tim Australia berlaga di kejuaraan AFF. Australia jauh lebih baik daripada sepak bola Asia Tenggara, tetapi sudah maju lebih maju," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pra-pertandingan, Sabtu (27/1/2024).

BACA JUGA:

Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan Australia sudah selevel dengan Jepang hingga Korea Selatan dan kehadiran di Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFC) untuk membantu tim-tim ASEAN lebih berkembang. Kendati demikian, ia menilai sepak bola di Asia Tenggara juga terus mengalami perkembangan.

"Jadi sama seperti Korea (Selatan), Jepang, Iran, Irak, Arab Saudi, beberapa tim kuat di AFC. Jadi tim Australia juga berkompetisi di AFC hanya untuk mengembangkan sepak bola Asia secara keseluruhan," jelasnya.