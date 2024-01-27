Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Timnas Australia Mathew Ryan Pernah Dihajar Klub Asuhan Shin Tae-yong 5-0, Begini Kisahnya!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |15:00 WIB
Kiper Timnas Australia Mathew Ryan Pernah Dihajar Klub Asuhan Shin Tae-yong 5-0, Begini Kisahnya!
Mathew Ryan saat Timnas Australia menghadapi India di fase grup Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
KIPER Timnas Australia, Mathew Ryan ternyata punya pengalaman tak buruk ketika menghadapi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Matthew Ryan pernah mengalami kekalahan telak dari klub yang dilatih juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Momen itu terjadi saat sang pemain memperkuat Central Coast Mariners di musim 2011-2012. Centra Coast menelan kekalah telak dari dari Seongnam Ilhwa di ajang Piala AFC.

Kala itu, Seongnam yang dilatih Shin Tae-yong menang dengan skor cukup telak dengan skor akhir 5-0. Dua gol dari Everton Santos dan masing-masing satu gol kreasi Lee Chang-hun (39'), Kim Sung-hwan (70') dan Vladimir Jovancic (84') membawa Seongnam berhasil mengatasi perlawanan Central Coast di laga tersebut.

Kemenangan itu sekaligus membawa Seongnam Ilhwa arahan Shin Tae-yong melaju ke babak 16 besar sebagai juara Grup G. Sementara Central Coast harus puas terhenti di peringkat ketiga.

Kali ini, Mathew Ryan akan kembali bertemu Shin Tae-yong di babak 16 besar Piala Asia 2023. STY yang kini melatih Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Australia yang diperkuat Matthew Ryan.

Halaman:
1 2
      
