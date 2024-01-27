Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pernah Permalukan Klub Asuhan Graham Arnold 5-0, Modal Timnas Indonesia Bungkam Australia di 16 Besar Piala Asia 2023?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |14:19 WIB
Shin Tae-yong Pernah Permalukan Klub Asuhan Graham Arnold 5-0, Modal Timnas Indonesia Bungkam Australia di 16 Besar Piala Asia 2023?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dihantui rekor buruk jelang menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda tercatat tidak pernah menang dalam delapan pertemuan terakhir.

Namun, di sisi lain Shin Tae-yong (STY) selaku pelatih Timnas Indonesia Jjustru punya catatan positif atas Graham Arnold yang saat ini menangani Timnas Australia. STY pernah mengalahkan tim besutan Graham Arnold dengan skor telak 5-0.

 

Momen itu terjadi di ajang Piala AFC 2011-2012 saat STY menangani klub Korea Selatan, Seongnam Ilhwa. Seongnam menang telak lima gol tanpa balas atas Central Coast asuhan Graham Arnold di fase grup.

Dua gol dari Everton Santos dan masing-masing satu gol kreasi Lee Chang-hun (39'), Kim Sung-hwan (70') dan Vladimir Jovancic (84') membawa Seongnam menang telak di laga tersebut.

Kemenangan itu sekaligus membawa Seongnam Ilhwa arahan Shin Tae-yong melaju ke babak 16 besar sebagai juara Grup G. Sementara Central Coast harus puas terhenti di peringkat ketiga

Halaman:
1 2
      
