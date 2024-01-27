Demi Timnas Indonesia, PSSI Terus Berupaya Perbaiki Kualitas Kompetisi Sepakbola Tanah Air

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali memastikan PSSI terus berupaya memperbaiki kualitas kompetisi sepakbola Indonesia. Sebab dengan memiliki kompetisi yang baik, akan hadir pemain berkualitas dan hal tersebut jelas akan menguntungkan Timnas Indonesia.

Saat ini PSSI bersama dengan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) sedang persiapan menghadirkan Video Assistant Referee (VAR) dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Rencananya teknologi itu dapat digunakan pada Februari 2024.

Hadirnya VAR jelas membuktikan PSSI bernait memperbaiki sepakbola Indonesia. Apalagi Zainudin Amali juga mengetahui pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat memberikan masukkan untuk pembenahan kompetisi di Indonesia.

Karena hal tersebutlah, Zainudin Amali pastikan perbaikan kompetisi sepakbola Tanah saat ini sedang upayakan. Sejauh ini ia merasa perubahan itu sudah terjadi secara bertahan dan ke arah yang positif.

"Ya, itukan jalan secara bertahap. Saya kira perbaiki liga kearah positif dari sebelumnya," kata Zainudin Amali di Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga mengatakan untuk melakukan pembenahan dalam kompetisi memang tidak bisa instan. Karena itu, dia minta publik sepakbola Indonesia untuk bersabar.