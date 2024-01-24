Meski Kalah dari Jepang, Performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Bikin Zainudin Amali Puas

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, mengomentari penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- baru saja kalah dari Jepang dengan skor 1-3, Zainudin Amali mengaku puas dengan performa Timnas Indonesia.

Zainudin Amali mengatakan daya juara Timnas Indonesia cukup luar biasa melawan Jepang, meskipun kalah. Skuad Garuda pun harus mengakui kualitas Samurai Biru -julukan Jepang- dalam laga itu.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan Timnas Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi segera mungkin. Dengan begitu, tim tersebut bisa lebih kuat untuk melaju ke babak 16 besar.

"Ya, (puaslah), tapi hasilnya harus terima. Kami melawan negara yang jauh di atas. Jepang peringkat 17 dunia itu luar biasa bisa seperti itu," kata Zainudin di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang ada menjadi pelajaran untuk siapapun pelatihnya dan menjadi koreksi untuk pertandingan yang akan datang," lanjutnya.