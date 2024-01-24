Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Kalah dari Jepang, Performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Bikin Zainudin Amali Puas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |23:16 WIB
Meski Kalah dari Jepang, Performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Bikin Zainudin Amali Puas
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, mengomentari penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Meski skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- baru saja kalah dari Jepang dengan skor 1-3, Zainudin Amali mengaku puas dengan performa Timnas Indonesia.

Zainudin Amali mengatakan daya juara Timnas Indonesia cukup luar biasa melawan Jepang, meskipun kalah. Skuad Garuda pun harus mengakui kualitas Samurai Biru -julukan Jepang- dalam laga itu.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan Timnas Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi segera mungkin. Dengan begitu, tim tersebut bisa lebih kuat untuk melaju ke babak 16 besar.

"Ya, (puaslah), tapi hasilnya harus terima. Kami melawan negara yang jauh di atas. Jepang peringkat 17 dunia itu luar biasa bisa seperti itu," kata Zainudin di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang ada menjadi pelajaran untuk siapapun pelatihnya dan menjadi koreksi untuk pertandingan yang akan datang," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
