Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Catatan Apik Diukir Timnas Indonesia meski Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Termasuk Selalu Cetak Gol di Setiap Laga!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:37 WIB
3 Catatan Apik Diukir Timnas Indonesia meski Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Termasuk Selalu Cetak Gol di Setiap Laga!
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

3 catatan apik diukir Timnas Indonesia, meski kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023. Salah satunya, Skuad Garuda selalu mencetak gol di setiap laga.

Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia kala melawan Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Bermain di Al Thumama Stadium, Rabu (24/1/2024) malam WIB, skuad Garuda kalah dengan skor 1-3 dari Jepang.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

Tiga gol Jepang dicetak Ayase Ueda (6’ P, 52’) dan bunuh diri dari Justin Hubner (88’). Sementara itu, gol balasan Timnas Indonesia dibuat oleh Sandy Walsh (90+1’).

Meski menelan kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia berhasil membuat tiga catatan apik. Apa saja? Tim besutan Shin Tae-yong tercatat itu mampu mencetak gol di setiap laganya, pernah membuat clean sheat, dan meraih kemenangan.

“Selalu cetak gol di tiga laga, nirbobol satu laga, kemenangan satu laga. Bukan capaian buruk untuk tim yang baru kembali ke turnamen ini setelah 16 tahun atau 3 edisi lamanya absen,” tulis Indostransfer, Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640519/klasemen-grup-h-piala-dunia-u17-brasil-di-puncak-timnas-indonesia-tertahan-di-posisi-3-jqh.webp
Klasemen Grup H Piala Dunia U-17: Brasil di Puncak, Timnas Indonesia Tertahan di Posisi 3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/03/11/pelatih_as_roma_daniele_de_rossi_foto_reuters.jpg
Usai Libas Jay Idzes Cs, Genoa Tunjuk Legenda Italia Jadi Pelatih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement