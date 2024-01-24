3 Catatan Apik Diukir Timnas Indonesia meski Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Termasuk Selalu Cetak Gol di Setiap Laga!

3 catatan apik diukir Timnas Indonesia, meski kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023. Salah satunya, Skuad Garuda selalu mencetak gol di setiap laga.

Ya, pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia kala melawan Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Bermain di Al Thumama Stadium, Rabu (24/1/2024) malam WIB, skuad Garuda kalah dengan skor 1-3 dari Jepang.

Tiga gol Jepang dicetak Ayase Ueda (6’ P, 52’) dan bunuh diri dari Justin Hubner (88’). Sementara itu, gol balasan Timnas Indonesia dibuat oleh Sandy Walsh (90+1’).

Meski menelan kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia berhasil membuat tiga catatan apik. Apa saja? Tim besutan Shin Tae-yong tercatat itu mampu mencetak gol di setiap laganya, pernah membuat clean sheat, dan meraih kemenangan.

“Selalu cetak gol di tiga laga, nirbobol satu laga, kemenangan satu laga. Bukan capaian buruk untuk tim yang baru kembali ke turnamen ini setelah 16 tahun atau 3 edisi lamanya absen,” tulis Indostransfer, Rabu (24/1/2024).