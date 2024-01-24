Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mainkan Shayne Pattynama, Keputusan Shin Tae-yong Disayangkan Netizen saat Timnas Indonesia Kalah dari Jepang di Piala Asia 2023

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:26 WIB
Tak Mainkan Shayne Pattynama, Keputusan Shin Tae-yong Disayangkan Netizen saat Timnas Indonesia Kalah dari Jepang di Piala Asia 2023
Shayne Pattynama kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Netizen soroti keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang tak memainkan Shayne Pattynama saat melawan Jepang di Piala Asia 2023. Netizen menyayangkan hal itu dengan menyingung perjuangan Shayne Pattynama yang harus bergabung ke Timnas Indonesia usai menemani ibunya.

Ya, Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Al Thumama Stadium, Rabu (24/1/2024) malam WIB.

Shayne Pattynama

Tiga gol Jepang dicetak Ayase Ueda (6’P, 52’) dan bunuh diri dari Justin Hubner (88’). Sedangkan gol balasan Timnas Indonesia, ini dibuat oleh Sandy Walsh (90+1’).

Kekalahan dari Jepang membuat Timnas Indonesia menempati posisi ketiga di Grup D dengan tiga poin. Sedangkan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang, mereka menempati tempat kedua dengan enam poin.

