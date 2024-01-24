Shin Tae-yong Pakai Strategi Unik saat Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023: Elkan Baggott Dipasang sebagai Striker!

STRATEGI unik Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, dipasang sebagai striker.

Ya, ada momen yang menarik yang tersaji dalam duel Timnas Indonesia vs Jepang. Momen itu terjadi ketika memasukkan Elkan Baggot di menit ke-73 dengan menggantikan Egy Maulana Vikri.

Alih-alih dimainkan untuk memperkukuh lini pertahanan, ternyata pemain Ipswich Town itu justru bermain sebagai striker. Situasi ini jarang terjadi di Timnas Indonesia.

Kemungkinan, Shin Tae-yong melakukan strategi ini. Sebab, situasi deadlock sehingga memasang Elkan Baggott sebagai striker guna menjangkau bola-bola udara.

Sayang, Timnas Indonesia akhirnya tetap harus menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024) malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan karena sejatinya skuad Garuda wajib meraih kemenangan guna lolos langsung ke 16 besar dengan status runner-up.

Adapun tiga gol yang bersarang ke gawang Ernando Ari dicetak oleh brace Ayase Ueda pada menit keenam dan 52, lalu gol bunuh diri Justin Hubner di menit ke-88. Sementara itu, Timnas Indonesia baru bisa membuka keran golnya lewat sontekan Sandy Walsh pada menit 90+1.