5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023, Nomor 1 Kesalahan Jordi Amat!

5 penyebab Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Kekalahan ini sendiri telah membuat Timnas Indonesia masih harus menunggu nasibnya untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melawan Jepang dalam matchday ketiga alias terakhir Grup D Piala Asia 2023. Berlaga di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024) malam WIB, Justin Hubner cs tumbang dengan skor 1-3.

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia finis di urutan ketiga pada klasemen akhir Grup D Piala Asia 2023. Pasukan Shin Tae-yong masih punya kans lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, tetapi nasib mereka masih bergantung hasil dari tim di grup lainnya.

Sejumlah faktor sendiri dinilai jadi penyebab Timnas Indonesia tumbang dari Jepang. Apa saja? Berikut 5 penyebab Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023.

5. Kebobolan Cepat





Salah satu penyebab Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 adalah kebobolan cepat. Ya, kala laga baru berjalan empat menit, gawang skuad Garuda sudah harus kebobolan.

Penyebabnya, wasit memberi Jepang hadiah penalti mengecek VAR setelah adanya pelanggaran yang dilakukan di kotak terlarang. Ayase Ueda yang maju sebagai algojo pun sukses melakukan perkerjaannya dengan baik.

Unggul cepat, Jepang pun menjadi tampil lebih percaya diri. Mereka bisa mendominasi laga yang membuat Timnas Indonesia akhirnya kerepotan.

4. Lengahnya Lini Pertahanan Timnas Indonesia





Lalu, penyebab lainnya adalah lini pertahanan Timnas Indonesia yang lengah. Justin Hubner cs kerap telat mengantisipasi pergerakan para pemain Jepang hingga akhirnya bisa menjebol gawang Ernando Ari.

Hal itu salah satunya terlihat dalam terciptanya gol kedua Jepang. Kala itu, Ayase Ueda yang tak terkawal sukses memanfaatkan umpan silang cantik dari Ritsu Doan. Doan juga dapat memberikan umpan usai tak terkawal sama sekali.