Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Timnas Indonesia vs Jepang: Skuad Garuda Masih Tertahan di Posisi 4!

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Timnas Indonesia vs Jepang akan diulas dalam artikel ini. Posisi skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kini belum aman karena masih tertahan di urutan keempat.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melawan Jepang dalam matchday ketiga alias terakhir Grup D Piala Asia 2023. Berlaga di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024) malam WIB, Justin Hubner cs tumbang dengan skor 1-3.

Timnas Indonesia sudah kebobolan sejak menit keenam karena tendangan penalti Ayase Ueda. Kemudian, Ayase Ueda kembali menjebol gawang Timnas Indonesia yang dikawal Ernando Ari pada menit ke-52.

Pada akhir babak kedua, Justin Hubner mencetak gol bunuh diri. Tetapi, selang beberapa menit kemudian, Sandy Walsh sukses memecah kebuntuan Timnas Indonesia. Laga pun akhirnya berakhir dengan skor 1-3.

Atas hasil ini, skuad Garuda finis di posisi ketiga pada klasemen akhir Grup D Piala Asia 2023. Perolehan poin mereka tak berubah, yakni masih 3 angka.

Dengan begitu, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur peringkat 3 terbaik. Namun, posisi skuad Garuda kurang aman saat ini. Sebab, hanya ada 4 tiket yang tersedia untuk tim teratas di klasemen peringkat 3 terbaik.

Sejauh ini, dua slot peringkat tiga terbaik diambil Suriah (Grup B) dan Palestina (Grup C) yang sama-sama mengoleksi empat angka. Karena itu, Timnas Indonesia masih bisa mengambil satu dari dua slot tersisa.

Timnas Indonesia sendiri masih tertahan di posisi keempat pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini. Mereka mencatatkan 3 poin dari 3 laga yang dijalani dengan selisih gol -3.

Di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini, masih ada dua tim yang belum melakoni laga ketiga alias terakhirnya di fase grup. Kedua tim itu adalah Bahrain dan juga Oman.

Bahrain sendiri kini masih menghuni posisi ketiga di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Mereka mengemas 3 poin dan selisih gol -1 dari 2 laga yang telah dijalani.

Sementara Oman, mereka ada di urutan keenam pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini. Mereka mengemas 1 poin dan mencatatkan selisih gol -1 dari 2 laga yang telah dijalani.