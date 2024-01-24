Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Jepang yang Berkarier di Arsenal, Nomor 1 Bakal Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:29 WIB
4 Pemain Timnas Jepang yang Berkarier di Arsenal, Nomor 1 Bakal Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
4 Pemain Timnas Jepang yang Berkarier di Arsenal. (Foto: Instagram/tomiyasu.t)
A
A
A

TERDAPAT 4 pemain Timnas Jepang yang berkarier di Arsenal akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, sepakbola Jepang saat ini sudah berkembang pesat sehingga banyak pemain mereka yang berkarier di luar negeri, terutama di Eropa.

Bahkan sejumlah pemain Jepang pernah bergabung ke tim-tim besar Eropa seperti halnya Wataru Endo, Yuto Nagatomo, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan masih banyak lagi. Arsenal pun menjadi salah satu klub top Inggris yang cukup sering menampung pemain Jepang. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Timnas Jepang yang Berkarier di Arsenal:

4. Ryo Miyaichi

Ryo Miyaichi

Ryo Miyaichi saat ini berkarier di Liga Jepang bersama Yokohama FM. Namun, sebelum kembali berkarier di Jepang, pemain berposisi sebagai winger itu pernah cukup lama berkarier di Eropa.

Pintu utama Miyaichi memiliki karier di Eropa dibuka oleh Arsenal yang merekrutnya dari Chukyo HS pada 2011 silam. Sayangnya, Miyaichi kesulitan menembus skuad utama Arsenal sehingga lebih sering dipinjamkan.

Tercatat Miyaichi hanya bermain di tujuh laga bersama Arsenal. Ia pun meninggalkan The Gunners di 2015 untuk bergabung dengan klub kasta kedua Liga Jerman, FC St. Pauli dan pindah ke Yokohama FM di 2021.

3. Junichi Inamoto

Junichi Inamoto saat ini juga tengah bermain di Jepang bersama Nankatsu SC. Hanya saja klub tersebut bermain di kasta kelima Liga Jepang.

Lagi-lagi, Arsenal menjadi klub pertama yang membuka jalan pemain asal Jepang tersebut ke sepakbola Eropa. Inamoto tepatnya direkrut Arsenal dari Gamba Osaka pada 2001 dengan status pinjaman.

Inamoto hanya mencatatkan empat laga saja bersama tim asal London Utara tersebut. Akhirnya Inamoto kembali ke Gamba Osaka di akhir musim 2001-2002.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
