BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Shin Tae-yong Wajib Mainkan Sandy Walsh sejak Menit Pertama di Laga Timnas Indonesia vs Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:39 WIB
Alasan Shin Tae-yong Wajib Mainkan Sandy Walsh sejak Menit Pertama di Laga Timnas Indonesia vs Jepang
Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. (Foto: PSSI)
PELATIH Shin Tae-yong tampaknya wajib memainkan Sandy Walsh sejak menit pertama di laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Jepang pada matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023, Rabu (24/1/2024) malam WIB nanti. Sebab Sandy Walsh diketahui telah berpengalaman bermain melawan pemain Jepang selama bermain di Liga Belgia.

Meski berdarah Belanda-Indonesia, Sandy Walsh lahir dan besar di Belgia. Ia pun menimba ilmu sepakbola di akademi klub Belgia, yakni Anderlecht hingga KRC Genk.

Selama di Liga Belgia pun pemain berusia 28 tahun itu sudah bermain untuk KRC Genk, Zulte Waregem, hingga KV Mechelen yang menjadi klubnya saat ini. Sandy Walsh juga sering berjumpa pemain asal Jepang yang berkarier di negara tersebut, termasuk tiga pemain Samurai Biru yang akan dihadapinya di laga Timnas Indonesia vs Jepang nanti.

Ya, pada Piala Asia 2023 ini Jepang membawa tiga pemain yang berkarier di Liga Belgia 2023-2024. Ketiga pemain itu adalah Koki Machida (Union Saint-Gilloise), Zion Suzuki (Sint-Truiden), dan Tsuyoshi Watanabe (KAA Gent).

Sandy Walsh

Menurut data dari Sofascore, Sandy Walsh sudah menghadapi ketiga pemain Jepang tersebut di Liga Belgia 2023-2024. Hal itu jelas menjadi hal yang baik, karena Walsh setidaknya sudah mengetahui kekuatan ketiga pemain Jepang tersebut.

Hanya saja, Sandy Walsh dan KV Mechelen menelan hasil buruk ketika berjumpa Zion Suzuki (Sint-Truiden) dan Tsuyoshi Watanabe (KAA Gent) di Liga Belgia 2023-2024. Hanya melawan Koki Machida (Union Saint-Gilloise), Sandy Walsh bersama KV Mechelen yang saling mengalahkan.

