HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Jepang Ini Harap Yakob Sayuri Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |12:53 WIB
Yakob Sayuri diharapkan cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMAIN PSM Makassar asal Jepang, Kenzo Nambu, berharap sang rekan setim, Yakob Sayuri, mencetak gol saat Timnas Indonesia bersua Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB. Meski berharap Yakob Sayuri mencetak gol, pesepakbola 31 tahun itu memprediksi Jepang akan menang 3-1 atas Timnas Indonesia.

“Saya harap Yakob Sayuri bisa mencetak gol. Karena itu, skor adalah 3-1 untuk kemenangan Jepang,” kata Kenzo Nambu, Okezone mengutip dari akun TikTok PSM Makassar.

Laga yang digelar di Al Thumama Stadium pada Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB sangat penting bagi kedua tim. Baik Jepang dan Timnas Indonesia yang saat ini menduduki posisi dua dan tiga Grup D Piala Asia 2023 dengan tiga angka, sama-sama membidik kemenangan.

Sejatinya hasil imbang sudah cukup mengantarkan Jepang ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D. Namun, Jepang tentu tak mau membawa hasil imbang kontra negara yang peringkat FIFA-nya jauh di bawah mereka.

Jika imbang dari Timnas Indonesia, ranking FIFA Jepang bakal melorot. Sebab, hasil imbang membuat skuad asuhan Hajime Moriyasu kehilangan 13,44 poin di ranking FIFA.

Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Hanya kemenangan yang otomatis meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D.

Halaman:
1 2
      
