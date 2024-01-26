Chelsea vs Aston Villa, Mauricio Pochettino Minta The Blues Lanjutkan Tren Positif

LONDON – Chelsea akan berhadapan dengan Aston Villa di putaran keempat Piala FA 2023-2024. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino menegaskan timnya harus memanfaatkan momentum positif usai mengunci tiket ke final Piala Liga Inggris 2023-2024.

The Blues -julukan Chelsea- akan menjamu Aston Villa di Stamford Bridge, London, Inggris pada Sabtu (27/1/2024) pukul 02.45 WIB. Kedua tim sedang dalam momentum apik menjelang pertandingan itu.

Chelsea diketahui baru saja mengamankan satu tempat di final Piala Liga Inggris 2023-2024. Sementara, Aston Villa kini menempati peringkat empat klasemen Liga Inggris 2023-2024 usai meraih 13 kemenangan dalam 21 pertandingan.

Dalam laga semifinal Piala Liga Inggris, Chelsea mampu menghancurkan Middlesbrough 6-1 setelah kalah 0-1 pada leg pertama. Pochettino menginginkan momentum positif ini dilanjutkan oleh Enzo Fernandez dan kolega.

“Kami membutuhkan momen ini untuk hidup bersama, untuk menyadari bahwa kami dapat berkembang. Mencetak enam gol selalu penting untuk membangun kepercayaan diri dan menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu mencetak gol, bahwa dalam setiap aksi ofensif kita bisa mencetak gol,” kata Pochettino dilansir dari laman resmi Chelsea, Jumat (26/1/2024).

“Bukan berarti kami tidak bisa mencetak gol di setiap situasi ofensif yang kami hadapi, justru sebaliknya. Kami perlu berpikir bahwa setiap kali kami menguasai bola, kami harus menyelesaikannya dengan mencetak gol atau mencoba mencetak gol,” sambungnya.