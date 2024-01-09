Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Belum Mau Bicara Peluang Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Erik ten Hag: Masih Jauh!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |12:14 WIB
Belum Mau Bicara Peluang Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Erik ten Hag: Masih Jauh!
Manchester United berhasil melaju ke babak keempat Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)
A
A
A

WIGAN - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, belum mau berbicara peluang timnya meraih gelar Piala FA 2023-2024. Sebab, perjalanan Iblis Merah masih jauh untuk meraih trofi turnamen tertua di dunia tersebut.

Manchester United sukses melaju ke putaran keempat Piala FA 2023-2024. Bruno Fernandes dan kawan-kawan baru saja menang 2-0 atas Wigan Athletic pada putaran ketiga yang berlangsung Selasa (9/1/2024) dini hari WIB, di Stadion DW.

Diogo Dalot membuka keunggulan Manchester United atas Wigan Athletic 1-0 (Foto: Reuters/Carl Recine)

Diogo Dalot berhasil membuka keunggulan Manchester United pada menit ke-22, setelah tendangan indahnya dari luar kotak penalti tak mampu dihentikan kiper Sam Tickle. Lalu, Bruno memastikan kemenangan lewat titik penalti di menit ke-74.

Kemenangan atas Wigan Athletic membuat Manchester United melaju ke putaran keempat Piala FA. Namun, mereka masih menunggu siapa lawan di babak tersebut, lantaran undian baru akan dilangsungkan Rabu 10 Januari 2024 pagi WIB.

Ten Hag mengaku enggan membicarakan peluang Manchester United untuk bisa menjadi juara Piala FA. Menurutnya, untuk bisa menjadi juara, anak asuhnya masih memiliki perjalanan panjang dan harus bisa memenangkan setiap pertandingan.

"Ini masih terlalu jauh. Anda harus menghadapi pertandingan demi pertandingan, terutama di piala (FA)," kata ten Hag, dikutip dari BBC, Selasa (9/1/2024).

Halaman:
1 2
      
