Jurgen Klopp Girang Bukan Main Liverpool Lolos ke Final Piala Liga Inggris 2023-2024

LONDON - Jurgen Klopp girang bukan main usai Liverpool lolos ke final Carabao Cup atau Piala Liga Inggris 2023-2024. Juru taktik asal Jerman itu pun tak sabar Liverpool main di Stadion Wembley melawan Chelsea pada laga pamungkas

Seperti diketahui, Liverpool berhasil menahan imbang Fulham dengan skor 1-1 dalam laga leg kedua semifinal Carabao Cup 2023-2024 di Craven Cottage, Kamis (25/1/2024) dini hari WIB. The Reds sempat unggul lebih dahulu lewat gol Luis Diaz pada menit ke-11.

Namun, Fulham selaku tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua berkat gol Issa Diop (76'). Meski imbang, Liverpool berhak lolos ke partai final dengan kemenangan agregat 3-2 usai pada leg pertama menang 2-1.

Selepas pertandingan, Jurgen Klopp mengaku sangat senang atas hasil yang diraih The Reds -julukan Liverpool. Dia pun mengapresiasi anak asuhnya yang telah tampil sesuai dengan harapannya.

"Rasanya luar biasa, kami sangat bahagia. Ruang ganti sangat bahagia, para pemain menginginkannya, para pemain mendapatkannya," kata Jurgen Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Kamis (25/2024).

Di sisi lain, Jurgen Klopp sedikit menyayangkan Luis Diaz dan kolega gagal mengonversikan sejumlah peluang jadi gol di babak kedua. Salah satunya yakni melalui skema serangan balik yang cukup merepotkan pertahanan lawan.