Barcelona Menang 3-1 atas Unionistas, Jules Kounde: Blaugrana Main Bagus

SALAMANCA - Bek Barcelona, Jules Kounde, sukses mencetak satu gol hingga membawa timnya menang 3-1 atas Unionistas di babak 16 besar Copa del Rey 2023-2024. Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan Blaugrana layak menang karena telah bermain bagus dan teliti.

Laga Unionistas vs Barcelona itu terjadi di Copa del Rey 2023-2024, Jumat 19 2024 dini hari WIB, di Stadion Reina Sofia, Salamanca. Kemenangan itu membawa anak asuh Xavi Hernandez melaju ke perempatfinal.

Unionistas unggul lebih dulu via gol Alvaro Gomez pada menit ke-31. Beruntung, Barcelona mampu bangkit dan comeback berkat aksi Ferran Torrez (45'), Kounde (69'), dan Alejandro Balde (73').

Tentunya, kemenangan tersebut terasa amat spesial bagi Kounde. Bek Timnas Prancis itu menyebut Barcelona layak menang karena telah bermain apik dan teliti meski sempat kebobolan.

“Ini sangat penting karena piala jelas merupakan sebuah tujuan. Saya pikir kami memainkan permainan yang bagus, kami serius dan teliti dan kami menyelesaikan pekerjaan," ujar Kounde, mengutip dari Barca Universal, Senin (22/1/2024).