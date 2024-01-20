Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Pamer Momen Hajar Nguyen Quang Hai di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:46 WIB
Justin Hubner Pamer Momen Hajar Nguyen Quang Hai di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam
Justin Hubner saat menghalau pemain Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Penggawa Timnas Indonesia, Justin Hubner, pamer momen saat dirinya menghajar pemain Vietnam, Nguyen Quang Hai. Momen itu terjadi pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023, kemarin.

Sebuah video singkat diunggah Justin Hubner di akun media sosial Instagram pribadinya. Lewat akun @justinhubner5, pemain Wolverhampton U-21 itu memposting saat dirinya tampil bersama Timnas Indonesia di laga kontra Vietnam.

Video tersebut memperlihatkan permainan Justin Hubner bersama Skuad Garuda. Salah satunya termasuk saat sang pemain berjibaku memperebutkan bola dengan pemain Timnas Malaysia, Nguyen Quang Hai.

Pemain Vietnam yang dikenal dengan permainan kerasnya dibuat tak berdaya ketika berhadapan dengan Justin Hubner. Pada video tersebut bahkan terlihat Nyuen Quang Hai sampai terpental saat berebut bola.

 BACA JUGA:

Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 berlangsung sangat ketat. Pasukan Shin Tae-yong bermain menyerang sejak menit-menit awal.

Vietnam juga tampil solid di babak kedua. Gempuran serangan dilancarkan The Golden Star ke lini pertahanan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
