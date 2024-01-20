Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyerang Timnas Indonesia Diminta Lebih Garang saat Hadapi Jepang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |19:00 WIB
Penyerang Timnas Indonesia Diminta Lebih Garang saat Hadapi Jepang
Lini depan Timnas Indonesia diminta main lebih garang saat menghadapi Timnas Jepang (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta lini serang Timnas Indonesia bermain lebih garang saat berjumpa Timnas Jepang pada matchday tiga Grup D Piala Asia 2023. Hal itu agar bisa memberi kejutan dan mendapat hasil maksimal.

Skuad Garuda akan melawan Jepang dalam laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Marselino Ferdinan beraksi di depan Nguyen Quang Hai pada laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Erick berharap Timnas Indonesia lebih ngotot dalam urusan menyerang untuk dapat mencetak gol ke gawang lawan. Apalagi, Shin Tae-yong membawa cukup banyak penyerang di luar Rafael Struick yang selalu turun di dua laga awal.

Pria asal Korea Selatan itu membawa lima penyerang dari 26 pemain pada Piala Asia 2023. Selain Struick, mereka adalah Hokky Caraka, Ramadhan Sananta, Dendy Sulistyawan, dan Dimas Drajad.

"Saya rasa ada Sananta, Hokky, Dimas, pemain yang sudah disiapkan," kata Erick di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan para barisan penyerang Timnas Indonesia harus memaksimalkan peluang sekecil apa pun untuk menjadi gol. Ia meminta mereka harus kuat saat berduel dengan pemain-pemain Jepang.

1 2
      
