HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Klaim Suporter Timnas Indonesia Tiru Chant Fans Harimau Malaysia, Padahal Begini Faktanya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |18:50 WIB
Masyarakat Malaysia Klaim Suporter Timnas Indonesia Tiru Chant Fans Harimau Malaysia, Padahal Begini Faktanya!
Masyarakat Malaysia klaim suporter Timnas Indonesia tiru chant fans Harimau Malaya. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SALAH satu masyarakat Malaysia dengan akun @editzharimaumalaya_ mengklaim suporter Timnas Indonesia meniru lagu fans Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– saat mendukung skuad Garuda kontra Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam WIB.

Akun itu mengklaim lirik “Ayoo...Ayoo Indonesia, hari ini pasti menang” merupakan buatan fans suporter Timnas Malaysia. “Pendukung Indonesia meniru lagu Malaysia sewaktu laga Indonesia vs Vietnam. Ayo Ayo Indonesiaku, hari ini kita pasti menang,”” tulis akun @editzharimaumalaya_.

Masyarakat Malaysia klaim suporter Timnas Indonesia tiru chant fans Harimau Malaya

(Masyarakat Malaysia klaim suporter Timnas Indonesia tiru chant fans Harimau Malaya. (Foto: TikTok/@editzharimaumalaya_)

“Tapi tidak apa-apa. Semoga buat Indonesia yang terbaik untuk laga malam ini,” sambung akun tersebut.

Netizen Indonesia yang kedapatan mendapatkan informasi tersebut, langsung berkomentar. Mereka berpendapat lirik lagu tersebut merupakan karangan dari suporter Arema FC, Aremania.

“Ini lagu dari Aremania,” tulis akun nice try.

“Itu chant asli dari Indonesia. Aremania yang menciptakan,” sambung akun Ikhsan Rosidi.

Dalam penelurusan Okezone, mengutip dari akun Facebook Bola Malang, chant ini pertama kali diperkenalkan pemain asing Arema asal Chile pada 1996, Juan Rubio. Ia menyanyikan chant suporter salah satu klub asal Chile, Universidad de Chile yang berjudul Vamos Leones atau Ayo Singa Singa.

