HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Kagumi Performa Marselino Ferdinan bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |18:26 WIB
Erick Thohir Kagumi Performa Marselino Ferdinan bareng Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Performa Marselino Ferdinan bikin Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkagum-kagum (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kagumi performa Marselino Ferdinan bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sang pemain terlihat sudah kembali ke penampilan terbaik usai pulih dari cedera.

Marselino selalu menjadi pilihan utama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam dua laga di Piala Asia 2023. Pemain KMSK Deinze itu tercatat sudah mencetak satu gol dari dua laga.

Marselino Ferdinan beraksi di depan Nguyen Quang Hai pada laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Erick mengatakan penampilan Marselino cukup luar biasa sejauh ini bersama para pemain yang lain. Menurutnya, pemain berusia 19 tahun itu selalu berupaya memberikan warna dalam penampilan Timnas Indonesia.

"Luar biasa (penampilan Marselino)," kata Erick di Jakarta, dikutip pada Sabtu (20/1/2024).

Menteri BUMN itu mengatakan memilih Marselino sebagai pemain terbaik dalam dua laga Timnas Indonesia. Namun, hal itu bukan berarti pemain lainnya tidak menampilkan performa yang maksimal.

Halaman:
1 2
      
