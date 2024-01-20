Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Tak Ingin Lagi Ada Polemik Pemain Naturalisasi dan Lokal di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |01:58 WIB
Erick Thohir Tak Ingin Lagi Ada Polemik Pemain Naturalisasi dan Lokal di Timnas Indonesia
Ketum PSSI, Erick Thohir (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengatakan sudah tidak ingin mendengar lagi polemik mengenai pemain naturalisasi dan lokal di Timnas Indonesia. Erick menegaskan bahwa semua pemain memiliki ambisi yang sama yakni membela Merah Putih.

Sebagaimana diketahui, PSSI cukup gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Sampai-sampai menimbulkan pendapat publik yang mengkritik proyek tersebut.

Ada yang menilai proyek naturalisasi ini akan membunuh potensi pemain lokal yang ingin membela Timnas Indonesia. Sehingga ada yang mengkotak-kotakan antara pemain naturalisasi dan lokal.

Namun, Erck sekarang dengan tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin mendengar lagi adanya perdebatan tersebut. Menurutnya, yang terpenting adalah semua pemain memiliki satu tujuan yakni membangun Timnas Indonesia ke arah yang positif.

“Saya tidak mau lagi dengar istilah pemain luar, pemain dalam, semua sama saja. Siapa yang mau bangun Merah Putih, itu yang harus kita apresiasi,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (19/1/2024).

Lebih lanjut, Erick memberikan contoh adanya pemain keturunan yang menghuni Timnas Indonesia U-20 yang saat ini sedang mengikuti pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Adapun pemain yang dimaksud adalah Ji Da Bin dan Meshaal Osman.

