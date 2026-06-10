Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sekjen PSSI Murka Beckham Putra Dimaki Suporter: Ini Keterlaluan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |22:09 WIB
Sekjen PSSI Murka Beckham Putra Dimaki Suporter: Ini Keterlaluan!
Sekjen PSSI Murka Beckham Putra Dimaki Suporter: Ini Keterlaluan! (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi, murka dengan adanya tindakan provokasi dan makian terhadap pemain Timnas Indonesia Beckham Putra. Menurut Yunus. Tindakan tersebut dinilai sudah keterlaluan. 

1. Sekjen PSSI Murka

Dugaan tindakan provokasi kepada Beckham Putra terjadi usai laga Timnas Indonesia versus Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (9/6/2026) malam. Aksi tak terpuji itu terjadi ketika rombongan Timnas Indonesia sedang berkeliling menyapa Garuda Fans.

Dalam video yang beredar di media sosial, beberapa oknum suporter diduga melemparkan ucapan provokasi serta mengacungkan jari tengah kepada Beckham. Tindakan ini memancing amarah penyerang Timnas Indonesia itu.

Baca Juga:
baca_juga
Beckham Putra tak terima diejek oknum suporter Timnas Indonesia azimen nontonbolajala
Beckham Putra tak terima diejek oknum suporter Timnas Indonesia azimen nontonbolajala

Beruntung, Kevin Diks sigap untuk melerai gesekan itu agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan. Peristiwa ini menjadi noda hitam di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik 1-0.

Yunus menegaskan, pihaknya akan mencari dan menghukum oknum suporter tersebut. Larangan menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia akan berlaku untuk sang provokator.

"Kita akan larang oknum-oknum suporter seperti ini masuk dan nonton timnas (Indonesia) di waktu yang akan datang," tegas Yunus kepada Okezone, Rabu (10/6/2026).

"Kita akan mengidentifikasinya dan bila perlu foto dan wajahnya kita pampang atau rilis di sekitar stadion di mana Timnas bertanding," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/51/3223795/sekjen_pssi_yunus_nusi-pmgG_large.jpeg
PSSI Kutuk Provokasi terhadap Beckham Putra, Pelaku Terancam Tak Bisa Nonton Timnas Indonesia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/51/3214474/ketua_komite_wasit_pssi_yoshimi_ogawa_buka_suara_soal_keributan_yang_terjadi_di_laga_bhayangkara_fc_u_20_vs_dewa_united_u_20-kaCf_large.jpg
Komite Wasit PSSI Buka Suara soal Keributan Bhayangkara U-20 vs Dewa United U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/51/3213220/pssi_memanfaatkan_peringatan_hut_ke_96_pada_19_april_2026_sebagai_momentum_refleksi_sekaligus_menegaskan_optimisme_menuju_piala_dunia_2030-7ABL_large.jpg
Jelang HUT PSSI Ke-96, Forum Water Break Tegaskan Target Realistis Menuju Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/51/3209576/maarten_paes_tak_mau_berbesar_kepala_usai_menyabet_penghargaan_kiper_terbaik_di_pssi_award_2026-wBtL_large.jpg
Raih Kiper Terbaik di PSSI Awards 2026, Maarten Paes: Ini Tentang Proses Tim
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/10/11/1715897/ranking-fifa-timnas-indonesia-naik-usai-tumbangkan-mozambik-wtq.webp
Ranking FIFA Timnas Indonesia Naik usai Tumbangkan Mozambik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/51/3209574/rizky_ridho_merespons_dengan_bijak_usai_menang_gol_terbaik_pssi_awards_2026-JPWT_large.jpg
Respons Rizky Ridho Usai Menangi Gol Terbaik di PSSI Awards 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement