Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fokus Piala Asia 2023, Erick Thohir Minta Pemain Timnas Indonesia Stop Main Media Sosial

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:32 WIB
Fokus Piala Asia 2023, Erick Thohir Minta Pemain Timnas Indonesia Stop Main Media Sosial
Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai cukup banyaknya pemain Timnas Indonesia yang dapat kritikan dari warganet. Erick mengatakan itu adalah risiko dari seorang bintang dan menyampaikan alangkah baiknya jika para pemain tidak bermain media sosial terlebih dahulu di Piala Asia 2023.

Belakangan cukup banyak warganet yang tampak tidak puas dengan performa Timnas Indonesia menyusul hasil minor yang mereka dapat. Bahkan tak sedikit juga warganet yang ‘menyerbu’ pemain Skuad Garuda. Sampai-sampai, Elkan Baggott menutup kolom komentar pada beberapa postingannya.

Menanggapi hal itu, Erick menyampaikan itu adalah risiko dari seorang bintang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahkan dirinya bersama koleganya di PSSI juga kerap mendapat komen negatif. Walaupun tak sedikit juga yang memberikan apresiasi.

“Ya gini. Itu yang saya bilang, itu risiko kita menjadi bintang. Kalau tidak siap, jangan. Ya memang itulah yang terjadi. Saya juga punya sosial media sering dicaci-maki. Seakan-akan saya dengan Exco, dengan wakil ketua umum ini bobo-bobo saja,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (18/1/2024).

“Tetapi ada di sosial media yang bilang, oh PSSI lahir tahun 2023. Ada juga yang apresiasi. Tapi yang saya selalu bilang, antara kritik dan pujian ini, ya itu adalah komplementari kita menjadi lebih baik,” lanjutnya.

Erick berharap para pemain bisa menerima keadaan yang ada. Bahkan dia menginginkan para pemain Timnas Indonesia seharusnya untuk tidak bermain medsos guna fokus berlaga di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638325/hasil-lengkap-piala-liga-inggris-arsenal-perkasa-liverpool-dibantai-crystal-palace-sjk.webp
Hasil Lengkap Piala Liga Inggris: Arsenal Perkasa, Liverpool Dibantai Crystal Palace
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/13/marc_marquez_harus_melewati_hari_yang_penuh_tantan.jpg
Pengamat MotoGP Ragu Ada yang Bisa Selevel Marc Marquez di Ducati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement