Fokus Piala Asia 2023, Erick Thohir Minta Pemain Timnas Indonesia Stop Main Media Sosial

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai cukup banyaknya pemain Timnas Indonesia yang dapat kritikan dari warganet. Erick mengatakan itu adalah risiko dari seorang bintang dan menyampaikan alangkah baiknya jika para pemain tidak bermain media sosial terlebih dahulu di Piala Asia 2023.

Belakangan cukup banyak warganet yang tampak tidak puas dengan performa Timnas Indonesia menyusul hasil minor yang mereka dapat. Bahkan tak sedikit juga warganet yang ‘menyerbu’ pemain Skuad Garuda. Sampai-sampai, Elkan Baggott menutup kolom komentar pada beberapa postingannya.

Menanggapi hal itu, Erick menyampaikan itu adalah risiko dari seorang bintang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahkan dirinya bersama koleganya di PSSI juga kerap mendapat komen negatif. Walaupun tak sedikit juga yang memberikan apresiasi.

“Ya gini. Itu yang saya bilang, itu risiko kita menjadi bintang. Kalau tidak siap, jangan. Ya memang itulah yang terjadi. Saya juga punya sosial media sering dicaci-maki. Seakan-akan saya dengan Exco, dengan wakil ketua umum ini bobo-bobo saja,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (18/1/2024).

“Tetapi ada di sosial media yang bilang, oh PSSI lahir tahun 2023. Ada juga yang apresiasi. Tapi yang saya selalu bilang, antara kritik dan pujian ini, ya itu adalah komplementari kita menjadi lebih baik,” lanjutnya.

Erick berharap para pemain bisa menerima keadaan yang ada. Bahkan dia menginginkan para pemain Timnas Indonesia seharusnya untuk tidak bermain medsos guna fokus berlaga di Piala Asia 2023.