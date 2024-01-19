Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Menang 1-0, Skuad Garuda Selangkah ke 16 Besar!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |23:30 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Menang 1-0, Skuad Garuda Selangkah ke 16 Besar!
Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reutes)
A
A
A

DOHA - Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Hasil ini membuat Skuad Garuda selangkah lagi ke babak 16 besar.

Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2023). Satu-satunya gol di laga kali ini kreasi Asnawi Mangkualam dari titik putih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung bermain menekan di menit-menit awal pertandingan. Kerjasama satu dua antarpemain sempat membuka peluang untuk Rafael Struick di lini pertahanan lawan.

Sayang, tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti masih mengarah tepat ke penjaga gawang Vietnam. Setelahnya, Timnas Indonesia terus menggempur lini belakang The Golden Star.

Pratama Arhan dari sisi kanan lapangan juga ikut memberikan memberikan ancaman lewat umpan-umpan silang. Rafael Struick kembali mendapat peluang emas usai menerima umpan Egy Maulan Vikri.

Namun, tembakan placing dari pemain ADO den Hag itu masih melambung tipis dari mistar gawang lawan. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Shin Tae-yong.

Sementara Vietnam cenderung bermain bertahan sambil sesekali melancarkan serangan balik. Peluang emas didapat Timnas Indonesia pada menit ke-37.

Sandy Walsh nyaris membawa Timnas Indonesia unggul atas Vietnam. Sayang, bola tandukan Sandy Walsh yang mengarah ke pojok kanan gawang masih bisa ditepis Filip Nguyen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638755/daftar-lengkap-pemain-dan-jadwal-timnas-indonesia-u17-di-piala-dunia-u17-ywk.webp
Daftar Lengkap Pemain dan Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Pelatih Bali United Ngeri dengan Kualitas Thom Haye di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement