Hasil Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Menang 1-0, Skuad Garuda Selangkah ke 16 Besar!

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reutes)

DOHA - Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Hasil ini membuat Skuad Garuda selangkah lagi ke babak 16 besar.

Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2023). Satu-satunya gol di laga kali ini kreasi Asnawi Mangkualam dari titik putih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung bermain menekan di menit-menit awal pertandingan. Kerjasama satu dua antarpemain sempat membuka peluang untuk Rafael Struick di lini pertahanan lawan.

Sayang, tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti masih mengarah tepat ke penjaga gawang Vietnam. Setelahnya, Timnas Indonesia terus menggempur lini belakang The Golden Star.

Pratama Arhan dari sisi kanan lapangan juga ikut memberikan memberikan ancaman lewat umpan-umpan silang. Rafael Struick kembali mendapat peluang emas usai menerima umpan Egy Maulan Vikri.

Namun, tembakan placing dari pemain ADO den Hag itu masih melambung tipis dari mistar gawang lawan. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Shin Tae-yong.

Sementara Vietnam cenderung bermain bertahan sambil sesekali melancarkan serangan balik. Peluang emas didapat Timnas Indonesia pada menit ke-37.

Sandy Walsh nyaris membawa Timnas Indonesia unggul atas Vietnam. Sayang, bola tandukan Sandy Walsh yang mengarah ke pojok kanan gawang masih bisa ditepis Filip Nguyen.