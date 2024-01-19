Petugas VAR asal Thailand Kali Ini Bantu Timnas Indonesia Dapat Penalti, Skuad Garuda Ungguli Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023!

PETUGAS Video Asisstant Referee (VAR) asal Thailand, Sivakorn Pu Udom, kali ini membantu Timnas Indonesia mendapat penalti. Alhasil, Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam di babak pertama.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadiopn Duhail pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024) malam WIB. Sejak awal laga, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung mengurung pertahanan Vietnam.

(Rafael Struick jadi momok pertahanan Timnas Vietnam. (Foto: REUTERS)

Setelah melakukan serangan demi serangan, Timnas Indonesia akhirnya mendapat berkah. Di menit 40, Timnas Indonesia mendapatkan penalti setelah Rafael Struick ditarik salah satu pemain belakang Vietnam, Nguyen Thanh Binh. di kotak penalti.

Wasit asal Tajikistan yang memimpin pertandingan, Sadullo Gulmurodi,, sempat berdiskusi dengan petugas VAR di studio sebelum benar-benar mengesahkan bahwa Timnas Indonesia benar mendapat penalti.

Wasit VAR yang bertugas, Sivakorn Pu Udom, pun mengesahkan bahwa Timnas Indonesia layak mendapatkan penalti. Alhasil, Timnas Indonesia resmi mendapatkan penalti. Asnawi Mangkualam yang menjadi algojo penalti pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Timnas Indonesia pun unggul 1-0 atas Vietnam. Bisa dibilang, keputusan ini merupakan tanda permintaan maaf Sivakorn Pu Udom kepada publik pencinta sepakbola Tanah Air.