Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Petugas VAR asal Thailand Kali Ini Bantu Timnas Indonesia Dapat Penalti, Skuad Garuda Ungguli Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |22:30 WIB
Petugas VAR asal Thailand Kali Ini Bantu Timnas Indonesia Dapat Penalti, Skuad Garuda Ungguli Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023!
Rafael Struick jadi momok pertahanan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PETUGAS Video Asisstant Referee (VAR) asal Thailand, Sivakorn Pu Udom, kali ini membantu Timnas Indonesia mendapat penalti. Alhasil, Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam di babak pertama.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadiopn Duhail pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024) malam WIB. Sejak awal laga, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung mengurung pertahanan Vietnam.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

(Rafael Struick jadi momok pertahanan Timnas Vietnam. (Foto: REUTERS)

Setelah melakukan serangan demi serangan, Timnas Indonesia akhirnya mendapat berkah. Di menit 40, Timnas Indonesia mendapatkan penalti setelah Rafael Struick ditarik salah satu pemain belakang Vietnam, Nguyen Thanh Binh. di kotak penalti.

Wasit asal Tajikistan yang memimpin pertandingan, Sadullo Gulmurodi,, sempat berdiskusi dengan petugas VAR di studio sebelum benar-benar mengesahkan bahwa Timnas Indonesia benar mendapat penalti.

Wasit VAR yang bertugas, Sivakorn Pu Udom, pun mengesahkan bahwa Timnas Indonesia layak mendapatkan penalti. Alhasil, Timnas Indonesia resmi mendapatkan penalti. Asnawi Mangkualam yang menjadi algojo penalti pun berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Timnas Indonesia pun unggul 1-0 atas Vietnam. Bisa dibilang, keputusan ini merupakan tanda permintaan maaf  Sivakorn Pu Udom kepada publik pencinta sepakbola Tanah Air.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638547/10-manajer-sepak-bola-tersukses-sepanjang-masa-sir-alex-koleksi-50-trofi-hqo.webp
10 Manajer Sepak Bola Tersukses Sepanjang Masa: Sir Alex Koleksi 50 Trofi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pfl_2_pro_futsal_league_2_resmi_membuka_proses_s.jpg
Resmi! PFL 2 Buka Proses Seleksi Klub, Ini Syarat Lisensi dan Cara Daftar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement