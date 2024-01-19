Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Asnawi Mangkualam Bawa Skuad Garuda Unggul 1-0

Asnawi Mangkualam membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam di babak pertama (Foto: Reuters)

DOHA - Asnawi Mangkualam membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam di babak pertama. Skuad Garuda bermain berani dengan terus menggempur lini pertahanan lawan di laga kali ini.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2023). Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung bermain menekan di menit-menit awal pertandingan. Kerjasama satu dua antarpemain sempat membuka peluang untuk Rafael Struick di lini pertahanan lawan.

Sayang, tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti masih mengarah tepat ke penjaga gawang Vietnam. Setelahnya, Timnas Indonesia terus menggempur lini belakang The Golden Star.

Pratama Arhan dari sisi lapangan juga ikut memberikan memberikan ancaman lewat umpan-umpan silang. Rafael Struick kembali mendapat peluang emas usai menerima umpan Egy Maulan Vikri.

Namun, tembakan placing dari pemain ADO den Hag itu masih melambung tipis dari mistar gawang lawan. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Shin Tae-yong.