Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Asnawi Mangkualam Bawa Skuad Garuda Unggul 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |22:18 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023: Asnawi Mangkualam Bawa Skuad Garuda Unggul 1-0
Asnawi Mangkualam membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam di babak pertama (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Asnawi Mangkualam membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam di babak pertama. Skuad Garuda bermain berani dengan terus menggempur lini pertahanan lawan di laga kali ini.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat (19/1/2023). Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia langsung bermain menekan di menit-menit awal pertandingan. Kerjasama satu dua antarpemain sempat membuka peluang untuk Rafael Struick di lini pertahanan lawan.

Sayang, tembakan kerasnya dari dalam kotak penalti masih mengarah tepat ke penjaga gawang Vietnam. Setelahnya, Timnas Indonesia terus menggempur lini belakang The Golden Star.

Pratama Arhan dari sisi lapangan juga ikut memberikan memberikan ancaman lewat umpan-umpan silang. Rafael Struick kembali mendapat peluang emas usai menerima umpan Egy Maulan Vikri.

Namun, tembakan placing dari pemain ADO den Hag itu masih melambung tipis dari mistar gawang lawan. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.webp
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Beri Instruksi Khusus jelang Persija vs PSBS Biak Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement