Piala Asia 2023: Erick Thohir Minta Netizen Tanah Air Tak Bekomentar Kasar ke Timnas Indonesia

Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta netizen Tanah Air untuk tidak memberikan komentar kasar kepada Timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala Asia 2023. Karena menurutnya, hal itu tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang terkenal dengan keramah-tamahannya.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Skuad Garuda harus menelan kekalahan 1-3 dari Irak di laga pertdana Grup D. Hasil ini sekaligus memperpanjang tren negatif tim yang dinahkodai Shin Tae-yong.

Buntut dari hasil minor ini, tak sedikit warganet yang meluapkan emosinya di media sosial. Bahkan tidak sedikit juga yang sampai memberikan komentar menohok dalam kolom komentar pemain Timnas Indonesia yang dirasa bermain buruk.

Menanggapi hal itu, Erick memohon dengan sangat kepada warganet untuk tidak memberi umpatan kasar ke para pemain Skuad Garuda. Selain itu, dia juga merasa tidak elok jika warganet memberi ujaran kebencian lantaran Indonesia terkenal dengan masyarakatnya yang ramah.

“Untuk warga negara Indonesia yang mencintai tim nasional Indonesia, tolong dengan segala kerendahan hati saya berharap, ingat lho para pemain ini manusia juga,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (19/1/2024).

“Para netizen itu yang cinta Indonesia juga manusia. Saya rasa kita harus bisa saling menghargai di dunia sosial media ini,” lanjutnya.