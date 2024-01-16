Kisah Francesco Totti, Legenda AS Roma yang Sempat Kepincut Main Bareng Ronaldo

KISAH Francesco Totti, legenda AS Roma yang sempat kepincut main bareng Ronaldo akan dibahas Okezone. Sayangnya, kedua pemain itu tak pernah merumput bersama dalam satu tim.

Seperti diketahui, Francesco Totti adalah satu pemain terbaik Italia sepanjang masa. Dirinya mengabadikan seluruh karirnya hanya untuk satu tim, yakni AS Roma.

Tercatat, ada 783 laga dimainkan bersama dengan Serigala Ibu Kota. Total, ada 307 gol dan 209 assist yang berhasil ia lesakkan sekaligus membawanya meraih berbagai trofi selama berseragam AS Roma.

Lebih dari itu, 58 caps dan 9 gol untuk Timnas Italia juga membawanya meraih trofi Piala Dunia 2006. Ini juga menjadi bukti betapa gemilangnya karier dari pemain yang dijuluki sebagai El Capitano ini.

Meski begitu, rupanya ada satu hal yang sangat ingin Francesco Totti lakukan di sepakbola, namun belum dapat ia lakukan hingga memutuskan pensiun, yakni bermain dengan dengan Ronaldo Luis Nazario De Lima.

"Mimpi saya selalu bermain dengan Ronaldo sang Fenomena," kata Francesco Totti dalam interview bersama rekannya, Luca Toni dilansir dari All Football, Selasa (16/1/2024).

Menurut Totti, Ronaldo Nazario adalah sosok pemain yang luar biasa. Terutama saat bintang asal Brasil itu berseragam Inter Milan dan Barcelona, ia sangat merepotkan tim lawan termasuk As Roma dan juga Totti.